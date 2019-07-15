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В РПЦ рассказали, что Томос не дает ПЦУ автокефальный статус

15.07.2019 / 16:43
В РПЦ рассказали, что Томос не дает ПЦУ автокефальный статус
Митрополит Иларион (Алфеев) Источник: Синодальный отдел по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ
Владыка Иларион также задал вопрос относительно статуса ПЦУ, который представлен в Томосе

Полученный от Константинопольского Патриарха Варфоломея Томос не дает Православной Церкви Украины автокефальный статус.

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ.

«Я думаю, Патриарх Варфоломей понимал, что в условиях, в которые был поставлен Порошенко, которому оставалось всего несколько месяцев до окончания срока, они примут за Томос об автокефалии бумагу любого качества. Вот они и приняли, поблагодарили, а теперь те, кто вчитался в положения этого Томоса, в том числе Филарет Денисенко, говорят, что никакая это не автокефалия», - сказал митрополит.

Владыка Иларион также задал вопрос относительно статуса ПЦУ, который представлен в Томосе.

«Если она (Православная Церковь Украины, - ред.) не может сама канонизировать святых, если она должна получать святое миро из Константинополя, если любой епископ или священник, чем-либо недовольный, может обращаться в Константинополь, и Константинополь будет принимать решение, если она не может иметь приходы за пределами Украины, то что же это за автокефальная Церковь?», - спросил он.

Комментирую высказывания Филарета Денисенко, в котором он раскритиковал Томос, полученный от Патриарха Варфоломея, митрополит Иларион отметил, что Денисенко в данном случае сказал правду о Томосе: «этот документ настолько серьезно ограничивает в правах Православную Церковь Украины, что говорить о реальной автокефалии не приходится».

Источник: Inpress.ua
РПЦ, ПЦУ, Томос
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