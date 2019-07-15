СМИ: В Украине зафиксировано приостановление перехода храмов УПЦ в ПЦУ

В Украине зафиксировано приостановление процесса перехода храмов Украинской Православной Церкви в Православную Церковь Украины.

Об этом свидетельствуют данные карты переходов в ПЦУ с УПЦ, передает УНН.

Последний раз, по данным карты, переход прихода в ПЦУ состоялся более трех месяцев назад - 8 мая, когда в ПЦУ присоединилась религиозная община села Новомихайловка Донецкой области.