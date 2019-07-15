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СМИ: В Украине зафиксировано приостановление перехода храмов УПЦ в ПЦУ

15.07.2019 / 15:39
СМИ: В Украине зафиксировано приостановление перехода храмов УПЦ в ПЦУ
В Украине зафиксировано приостановление перехода храмов УПЦ в ПЦУ Источник: УНН
Последний раз, по данным карты, переход прихода в ПЦУ состоялся более трех месяцев назад - 8 мая

В Украине зафиксировано приостановление процесса перехода храмов Украинской Православной Церкви в Православную Церковь Украины.

Об этом свидетельствуют данные карты переходов в ПЦУ с УПЦ, передает УНН.

Последний раз, по данным карты, переход прихода в ПЦУ состоялся более трех месяцев назад - 8 мая, когда в ПЦУ присоединилась религиозная община села Новомихайловка Донецкой области.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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