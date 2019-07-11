Украина может подписать с Газпромом контракт по прямым поставкам газа к началу августа, заявил Бойко на встрече с Медведевым

"Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контакта между потребителями Украины и "Газпромом", который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики", - сказал Бойко на встрече с премьер-министром РФ, лидером "Единой России" Дмитрием Медведевым в среду, 10 июля, в Москве.

Медведев на встрече выступил за восстановление межпартийного диалога.

"К сожалению, несмотря на проведение выборов президента (в Украине - "ИФ"), мы пока не получили каких-либо внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент. Естественно, мы ждём результатов выборов в Верховную раду, надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины", - сказал Медведев.

На встрече в штаб-квартире "Единой России" Медведев заявил, что "он с коллегами симпатизирует идеям, которые озвучиваются "Оппозиционной платформой - за жизнь" и желают этой партии "максимальных успехов". При этом он констатировал, что межпартийный диалог между двумя странами был прерван.

"Всячески поддерживаем намерение "Оппозиционной платформы" диалог восстановить", - сказал Медведев.

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