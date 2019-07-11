CБУ разоблачила подполковника Нацгвардии с гражданством РФ, незаконно собиравшего секретные данные в штабе АТО

Он ранее в штабе антитеррористической операции накапливал на флэш-носителях секретную информацию о боевых задачах Нацгвардии.

Как сообщил в среду, 10 июля, пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году мужчина, поддерживая идеологию "русского мира", выехал во временно аннексированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, так как в 1995 году в составе Вооруженных сил страны-агрессора участвовал в боевых действиях в Чечне.

Сотрудники СБУ установили, что в 2016 году подполковник устроился на военную службу в Главное управление Нацгвардии Украины при содействии бывшего руководства НГУ. Он получил допуск к государственной тайне и обратился к командованию с инициативой направить его в район проведения АТО.

"Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации о выполнении боевых задач подразделениями НГУ из состава сил антитеррористической операции", - подчеркивается в сообщении.

Для предупреждения утечки и разглашения сведений, составляющих государственную тайну, сотрудники военной контрразведки СБУ изъяли из незаконного оборота обнаруженные носители информации. Подполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Полученные в отношении него материалы переданы в органы досудебного расследования.

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