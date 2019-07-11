Законопроект о "дематюкации" вернули Богомолец на доработку

Также Ольге Черваковой, первому заместителю председателя Комитета по вопросам свободы слова и информполитики, на доработку возвращен альтернативный проект. Такое решение профильный комитет принял на заседании 10 июля.

С предложением отправили законопроект на доработку, чтобы учесть в нем замечания главного научно-юридического управления в комитет обратилась Богомолец.

Также, политик отметила, что удивлена ажиотажем вокруг своей законодательной инициативы и считает, что содержание законопроекта было искажено в СМИ. Богомолец подчеркнула, что в документе речь идет не "о физических лицах в общественных местах, как в действующем законодательстве, а о публичных лицах". Также устанавливается ответственность за распространение "злословия" руководителей печатных СМИ и владельцев доменов, если речь идет о СМИ и интернете.

По словам Богомолец, если физических лиц предлагается наказывать увеличенными штрафами от 680 до 1200 гривень, то для публичных лиц предполагается его увеличение от 1200 до 1700 гривень, а для СМИ, которые ретранслируют брань, штраф составит 10% от лицензионного сбора.

Кроме того, она раскритиковала и рекомендации Министерства здравоохранения относительно определенной пользы от ругани, заявив, что если бы "маты были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита".

Кроме того Богомолец уточнила, что к мониторингу сквернословия привлекаться не будут правоохранительные органы, а он будет осуществляться только цифровым путем.

В ответ на замечание Черваковой, что статья 173 об административных правонарушениях уже предусматривает наказание для всех граждан за использование нецензурной лексики, Богомолец отметила, что тщательно изучала действующее законодательство и найдя там пробелы, решила зарегистрировать собственный законопроект.

Напомним, 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О противодействии сквернословию", или о дематюкации языка. Документ предусматривает установление штрафов за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в интернете и в эфире телевидения.

Впоследствии спикер ВР Андрей Парубий заявил, что парламент этой каденции явно не успевает рассмотреть законопроект.

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