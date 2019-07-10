Украина готова к переговорам с ЕС по усилению торговли в 2020 году

"Сегодня 43% экспорта мы продаем на рынок ЕС. У нас есть соглашения о зоне свободной торговли. В 2018 году мы пересматривали квоты (экспортные) и увеличивали их. В 2020 году открывается возможность пересмотреть условия торговли, и мы работаем над тем, чтобы еще расширить объем и горизонт торговли. От этого выиграет каждый гражданин. Это мой приоритет", - сказал Гройсман в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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