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Тымчук был в депрессии, угрожал убить себя и застрелился, заявила гражданская жена

09.07.2019 / 13:51
Гражданская жена народного депутата Дмитрия Тымчука рассказала следствию, что в день гибели он был в депрессии и застрелился сам.

Из материалов дела: "Достал пистолет и угрожал себя убить. Она (сожительница – ред.) отговаривала последнего от попыток покончить жизнь самоубийством. Однако, около 12.00 Тымчук себя застрелил".

В момент выстрела женщина была в комнате рядом с Тымчуком.

По ее словам, депутат в последнее время злоупотреблял спиртными напитками. В день гибели он утром начал употреблять алкоголь, отказался ехать на работу, был в депрессии. Во время разговоров Тимчук высказывал суицидальные намерения.

О происшествии женщина сообщила другу и помощнику нардепа. О конфликтах и долговых обязательствах погибшего ей ничего неизвестно.

Почему это важно: После гибели Тымчука его однопартиец Антон Геращенко писал, что нардеп застрелился при чистке наградного оружия. Во фракции "Народный фронт" также не исключали, что народного избранника убили.

Напомним, 19 июня в Киеве нашли мертвым координатора группы "Информационный сопротивление", нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.

"Народофронтовец" Антон Геращенко сначала написал, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия, однако позже удалил этот пост.

Следствие рассматривает самоубийство основной версией.

Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что не верит в версию несчастного случая, в результате которого погиб депутат от НФ Дмитрий Тымчук, и не исключает, что парламентария могли убить.

Источник 

самоубийство, Тымчук
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