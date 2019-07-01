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Украинцы немного снизили калорийность питания

01.07.2019 / 16:16
Средняя энергетическая ценность суточного рациона питания украинцев в 2018 году составляла 2978 ккал в сутки, что немного меньше, чем в 2017 году (2994 ккал).

Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины, проведенного Государственной службой статистики.

По данным статистического ведомства, доля населения, энергетическая ценность питания суточного рациона которого меньше 2100 ккал, в 2018 году составила 24,8%, в 2017 году - 23,4%.

Следует отметить, что нормы физиологических потребностей населения Украины в основных пищевых веществах и энергии утверждены приказом Министерства здравоохранения от 3.09.2017 № 1073.

Нормы отличаются для разных возрастных групп, зависят от пола и физической активности. Норма для лиц пожилого возраста составляет 1600-2000 ккал.

Максимальная энергетическая ценность в 4100 ккал установлена для мужчин в возрасте 18-29 лет, работников особо тяжелого физического труда, с очень высокой физической активностью.

В то же время научные работники, студенты гуманитарных специальностей, программисты, контролеры, педагоги, диспетчеры в возрасте 18-29 лет нуждаются лишь в 2450 ккал. Для женщин нормы еще ниже.

Напомним, в IV квартале 2018 года среднем одно домохозяйство тратит на питание 3649 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты - 23,3% или 850 грн в месяц. Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты - 16,5% или 599 грн.

Среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.

Источник 

питание, калорийность питания
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