На Черниговщине 80-летние верующие УПЦ после захвата храма строят новую церковь

Верующие Украинской Православной Церкви села Оленовка на Черниговщине, несмотря на преклонный возраст, своими силами строят храм вместо захваченного активистами Православной Церкви Украины и организации «С14».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, небольшая православная община захваченного Свято-Вознесенского храма УПЦ села Оленовка строит дом для богослужений.

«Во дворе у ветхой и запущенной хаты суетятся дюжина сельских женщин в возрасте за 70 и за 80. Убирают мусор, носят кирпичи, вырубают остатки "джунглей", которые наросли на подворье от многих лет бесхозности. Сбоку к хате уже пристроено новое помещение, которое слепит глаза свежей белой кладкой. С ними сегодня лишь один мужчина, их священник, "батюшка Александр", годящийся им во внуки», – рассказывают авторы репортажа.

По словам журналистов, это уже не начало их трудов, позади многое. Но впереди ещё больше усилий, чтобы вновь обрести свой православный храм взамен отнятого полгода назад.

В январе 2019 года храм, принадлежащий общине УПЦ, перевели в ПЦУ. Группа активистов при участии членов организации «С14» сорвала замки и захватила храм.

«Они сделали как в 33-м году, когда раскулачивали. Точно так же сделали. Зашли, нас выкинули и все», – так описывает случившееся одна из прихожанок.

«Ни полиция, ни суд, ни публичные обращения не помогли общине молодого священника Александра Гладыша. Оказалось, что ему не на что надеяться, кроме себя самого и прихожан своей маленькой общины – в основном очень пожилых женщин. Но оказалось, что этого более чем достаточно, чтобы огонь православия в селе не погас», – поясняют журналисты.

Община купила заброшенный дом с прилегающим участком земли и взялась за работу. Зимой молились в холодной рассыпающейся хате, а с приходом тепла начали строительство скоромными силами бригады пенсионерок и добрых людей, которые приезжали помочь.

Община просит всех неравнодушных помочь собрать средства на строительство храма.