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Конституционный суд удовлетворил жалобу Савченко

27.06.2019 / 11:17
Конституционный суд по жалобе Надежды Савченко признал неконституционным положение Уголовного процессуального кодекса, по которому ее арестовали.

Об этом сообщил источник в КС.

Решение принято во вторник, 25 июня. За него проголосовали 10 судей.

Соответствующее положение содержится в ч. 5 ст. 176 УПК и предусматривает, что к подозреваемым в терроризме не может применяться более мягкое ограничение, чем содержание под стражей. Суд эту норму отменил.

Свою жалобу в КС Савченко направила в мае 2018 года.

Напомним: Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации.

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что передачей оружия Надежде Савченко на оккупированной территории Донбасса руководили российские полковники.

Сама народный депутат утверждала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение представителей властей – и осмеять их.

23 марта Шевченковский райсуд Киева решил взять Савченко под стражу.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Источник 

арест, Савченко, КС
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