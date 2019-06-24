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Укрэнерго: из-за жары возможны отключения электроэнергии

24.06.2019 / 14:31
"Укрэнерго" предупреждает о возможности аварийного отключения электроэнергии в связи с высокой температурой воздуха.

Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт", - говорится в заявлении.

Там отмечается, что при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом.

"В текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний", - заявили в "Укрэнерго".

Там уточнили, что пока вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС, а за 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%. Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация", - предупреждают в компании.

Там отметили, что в таких случаях Укрэнерго может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы.

"Решить вопрос может ускорение вывода из ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго" или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС. Кроме этого для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго", - заявили в компании.

Отмечается, что по этому поводу Укрэнерго уже обратилось к СНБОУ с соответствующим письмом.

Источник https://www.pravda.com.ua/

жара, отключение электроэнергии, Укрэнерго
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