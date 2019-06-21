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Донорами "Голоса" стали руководители известных компаний

21.06.2019 / 14:23
Музыкант Святослав Вакарчук представил еще трех бизнесменов-доноров своей партии "Голос".

Об этом сообщает 20 июня официальный сайт политсилы.

Отмечается, что взносы не от имени своих компаний, а как физические лица, сделали:

финансовый директор компании "Чумак" Андрей Левчук;

соучредитель и генеральный директор маркетплейса Kasta.ua Андрей Логвин;

основатель и генеральный директор ИТ-компании MacPaw Александр Косован.

Напомним: 13 июня лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук представил трех первых доноров, которые сделали взносы на финансирование партии.

Первый взнос партия получила от самого Вакарчука.

Источник

доноры, Вакарчук, Голос
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