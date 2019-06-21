МИД: Следствию еще предстоит выяснить роль Аксенова в организации катастрофы MH17

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Следствию предстоит выяснить роль так называемого премьер-министра Крыма Сергея Аксенова и других высокопоставленных должностных лиц в организации преступления, а также назвать его непосредственных исполнителей - членов экипажа Бука", - заявили в МИД.

В министерстве обращают внимание на то, что уголовное преследование подозреваемых в организации и совершении преступлений вокруг сбития самолета неразрывно связано также и с ответственностью России, как государства, за грубое нарушение ряда международно-правовых норм.

Среди них - положение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая является предметом рассмотрения дела Украины против России в Международном суде ООН.

"Мы призываем РФ признать свою ответственность за поставки оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 17 июля 2014 г.", - сказано в заявлении.

Напомним: международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемыхв причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Аксенова упоминали в итоговых данных расследования Международной совместной следственной группы (JIT) по катастрофе "Боинга" Малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. По информации представителей следствия, Аксенов организовывал военную поддержку представителям "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

Подозреваемые будут объявлены в международный розыск. Также стало известно, что следователи не будут просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых. Следователи заявили, что их задача - представить доказательства в отношении подозреваемых, а уже суд Гааги будет решать их судьбу.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

Служба безопасности сообщила о подозрении трем гражданам РФ и одному гражданину Украины в организации и пособничестве теракту.

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