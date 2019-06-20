Выявлена банда рейдеров во главе с "черным регистратором"

Все чаще в нашей стране бизнесмены становятся жертвами рейдерских захватов. Об этом пишет интернет-издание Новости Украины – From-UA в статье «Черные нотариусы» на службе у рейдеров: как украинцев имущества лишают».

Показательной в этом плане является ситуация вокруг жилого комплекса «Чайка» в селе Чайки Киевской области, застройщиком которого выступает девелоперская компания «ОМОКС».

Конфликт вокруг ЖК «Чайки» длится уже более двух лет. С одной стороны, это противостояние Алексея Кулагина и Андрея Шишова за контроль над компанией «ОМОКС», с другой – это спор Алексея Кулагина и Павла Климца, который имел намерение выступить инвестором проекта строительства жилого дома на 8000 кв. м. в ЖК «Чайка» под собственный доходный дом, но в 2013 отказался от этой идеи.

Началось все в октябре прошлого года, когда Павел Климец подал заявление в суд с требованием наложить арест на все активы ООО «ОМОКС» и семьи Кулагиных. Из-за полного отсутствия доказательств Климец проиграл Кулагиным во всех судебных инстанциях.

В это же время Андрей Шишов несколько раз подавал от своего имени иски на ООО «ОМОКС» на разные суммы (от 200 млн. грн. до 260 млн. грн.). Но перед рассмотрением в суде иска по сути каждый раз отзывал свои заявления.

Подавали в суд на Алексея Кулагина и представители компании «Консент кепитал Менеджмент» все с тем же требованием – ареста денежных активов «ОМОКСа», однако все эти иски не были приняты к рассмотрению.

Несмотря на это, ночью 29 мая на территорию ЖК «Чайка» (где проживает 16 тыс. человек) ворвалось около двухсот человек крепкого телосложения. Они заблокировали паркинг и все въезды в жилой комплекс и попытались захватить и офисные помещения компании «ОМОКС», которые находятся на территории ЖК «Чайка». Блокаду жилого комплекса удалось снять лишь при помощи специальных подразделений полиции.

Попытка силового захвата ЖК «Чайка» производилась по фальсифицированным учредительным документам, используемыми рейдерами для перерегистрации активов ООО «ОМОКС» на подставных лиц.

Согласно новым «документам», директором компании вместо Алексея Кулагина стал Андрей Жабин – охранник Андрея Шишова. А решение о назначении директором Андрея Жабина было принято на основании сфальсифицированных протоколов собрания участников ООО «ОМОКС», которое прошло 2 апреля.

Интересно то, что супругов Кулагиных, владельцев 92,22% голосов, на этом собрании не было, хотя без них это собрание вообще невозможно было провести. То есть, решения такого собрания считаются априори недействительным.

Однако это еще не все: 2 мая участники собрания приняли решение об увеличении уставного капитала ООО «ОМОКС» на суму свыше 200 миллионов гривен за счёт средств компании «Консент кепитал Менеджмент». На то время счета ООО «ККМ» уже два месяца как были под арестом в рамках уголовного производства, потому увеличение уставного фонда произойти не могло.

Таким образом, рейдеры под крышей ООО «Консент кепитал Менеджмент» хотели прибавить вес своим голосам в компании-застройщика после её перерегистрации с помощью чёрных регистраторов Минюста.

Кроме того, стало известно, что новый директор Андрей Жабин передал корпоративные права компании «ОМОКСИНВЕСТБУД», 100% которой владел ООО «ОМОКС», Андрею Шишову. Эта повторная чёрная перерегистрация имеет явные признаки уголовных действий уже со стороны Андрея Шишова, поскольку корпоративные права ООО «ОМОКС ИНВЕСТ БУД» находились под нотариальными и судебными запретами на отчуждение.

Махинации с регистрационными действиями по ООО «ОМОКС» и ООО «ОМОКС ИНВЕСТ БУД» рейдеры провели через регистратора Александра Прошкина, который не имел никаких законных оснований проводить какие-либо регистрационные действия.

Фамилия Прошкина и раньше фигурировала во множестве скандалов, связанных с чёрным рейдерством. В данной ситуации Прошкин может быть подставным лицом, с помощью документов которого проводятся незаконные действия по перерегистрации частной собственности и бизнеса. Данная схема – новое изобретение чиновников Минюста и основа рейдерских захватов в Украине.