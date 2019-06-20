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Филарет (Денисенко) объявил о восстановлении Киевского патриархата

20.06.2019 / 16:09
Филарет (Денисенко) объявил о восстановлении Киевского патриархата
Собор УПЦ КП Источник: Вести
Филарету категорически не нравится томос

Собор УПЦ КП, который прошел сегодня в Свято-Владимирском соборе в Киева объявил, что Украинская Православная Церковь Киевского патриархата зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование.

Об этом свидетельствует соответствующий документ, сообщают «Вести».

Собор подтвердил, что главой УПЦ КП продолжает быть Филарет. УПЦ КП продолжает владеть своими деньгами, владеть своим имуществом, которое приобрели за свои деньги или за средства государственных органов. 

Сторонники Филарета приняли решение отменить Собор, который прошел в Киеве в Софиевском соборе 15 декабря 2018 года.

Так, Филарету категорически не нравится томос. Об этом он заявил на своем «Поместном соборе».

«Порошенко нужен был любой томос, потому что ему нужна была поддержка на выборах», - заявил он. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, Филарет
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