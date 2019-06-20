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Луценко: прокуратура Нидерландов не исключает установления причастности российского руководства к трагедии рейса МН17

20.06.2019 / 17:32
Прокуратура Нидерландов не исключает установления возможной причастности российского руководства к трагическому крушению самолета "Боинг" рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Давайте я вам процитирую слова господина голландского прокурора, который сегодня, отвечая на вопросы семьей жертв о том, можно ли рассчитывать на предъявление подозрения даже Путину (президенту РФ Владимиру Путину – Ред.), ответил, что этого исключить нельзя. Очевидно, такой вопрос является досрочно полным и показывает серьезность намерений международной следственной группы", - сказал он журналистам в среду в Утрехте (Нидерланды), отвечая на вопрос о том, насколько высоко может идти это расследование.

Он отметил, что сегодня был сделан "критически важный шаг" не столько в плане собственно подозреваемых – ведь они не являются самыми высокопоставленными лицами в цепочке дачи приказов – сколько в плане первых конкретных подозрений.

"За ними, конечно же, последуют все остальные, а сколько их будет – покажет следствие и Украины, и в рамках расследования совместной следственной группы. Речь идет о том, что мы начинаем от солдат, а завершаем генералами и политиками", - добавил генпрокурор.

Также Луценко отметил, что и украинская, и голландская сторона в настоящее время работают над установлением непосредственных исполнителей этого преступления.

Источник 

авиакатастрофа, Луценко, МН17
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