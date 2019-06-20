Найден застреленным нардеп Тымчук

Об этом сообщает другой "народофронтовец" Антон Геращенко в своем Facebook.

По предварительным данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

"Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - пишет Геращенко.

Позже Геращенко удалил свой пост, но впоследствии вернул, отредактированным. Он указывает, что Тымчука "нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову".

В комментарии каналу "112 Украина" нардеп рассказал также, что жена Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.

"Пока приехала скорая помощь, Дмитрий уже умер. Сейчас на месте работает следственная группа", - добавил Геращенко.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил "Украинской правде" факт смерти Тымчука.

Позже глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что следствие рассматривает ряд версий, и правоохранители не исключают и версию убийства нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.

Правоохранители не исключают версию убийства нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.

Об этом журналистам в среду, 19 июня, сказал начальник Национальной полиции Сергей Князев.

"Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Предварительно огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых возможно несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии криминального характера, в том числе будут рассматриваться", - сказал он.

"В квартире на момент совершения правонарушения он был не один. Поэтому сейчас собираются свидетельство гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей", - добавил Князев.

В комментарии пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало подтвердил, что уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".

В пресс-релизе полиции указано, что инцидент произошел в квартире на бульваре Перова.

"Около 12:15 поступило сообщение, что в одной из квартир мужчина получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте", - говорится в сообщении.

Между тем первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что не верит в версию несчастного случая, в результате которого погиб депутат от НФ Дмитрий Тымчук, и не исключает, что парламентария могли убить.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает "Укринформ".

"Как офицер я лично не верю в то, что это несчастный случай в результате чистки оружия... Дмитрий Тымчук, кроме того что государственный деятель, он с 2014 года вместе с коллегами очень тщательно, профессионально, качественно освещал агрессию Российской Федерации, участие военных: офицеров, генералов, подразделений российской регулярной армии - в агрессии против Украины", - сказал Тетерук.

"Все это дает основания считать, что мы будем иметь версию замаскированного убийства под самоубийство", - добавил он.

В то же время нардеп призвал правоохранительные органы провести тщательное расследование.

"Для того, чтобы получить остальную информацию об обстоятельствах и условиях его (Тымчука - ред.) гибели, мы должны дождаться официальной позиции правоохранительных органов... Единственной версией, я бы хотел, чтобы была версия правоохранительных органов", - сказал представитель НФ.

Он выразил желание, чтобы правоохранители тщательно подошли к этому делу, изучили ее, в кратчайшие сроки дали ответ, что на самом деле произошло.

"И в случае, если мы будем иметь умышленное убийство нашего коллеги, я бы очень хотел, чтобы возмездие за это убийство было неизбежной всем тем, кто его заказал, кто его совершил", - заявил Тетерук.

Представитель фракции Блок Петра Порошенко Александр Бригинец также заявил, что не верит в случайную смерть Тымчука.

"Время информационного противодействия Украине прошло? Наступает время мести? Дмитрий Тимчук только что был в зале и вот трагическая новость - он мертв. Погиб случайно при чистке оружия? Кто в это поверит!", - сказал нардеп.

"В зале говорят о зачистке ФСБ тех, кто много знал о российской агрессии. Время и следствие возможно что-то покажут!", - добавил он.

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