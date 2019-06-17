Войти | Зарегистрироваться
17:11

понедельник,
17 июня
Онлайн
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
Страна
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Троице-Сергиевой Лавре Предстоятель УПЦ принял участие в праздновании дня Святой Троицы

17.06.2019 / 15:49
В Троице-Сергиевой Лавре Предстоятель УПЦ принял участие в праздновании дня Святой Троицы
Предстоятель УПЦ принял участие в праздновании дня Святой Троицы Источник: Центр информации УПЦ
Также была совершена молитва о мире в Украине

В день праздника Святой Троицы, Пятидесятницы, 16 июня, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в праздничном богослужении в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Божественную литургию в этот день в Успенском соборе Лавры возглавил Патриарх Московский и Кирилл в сослужении архиереев и духовенства Русской Православной Церкви и насельников Лавры в священном сане.

На богослужении были преподнесены просьбы о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

Также была совершена молитва о мире в Украине.

Накануне праздника Пятидесятницы Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Фото: patriarchia.ru

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 июня
14 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.