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Климкин прогнозирует, что по оптимистическому сценарию Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году

14.06.2019 / 15:16
Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что у Украины появится реальный шанс получить европейскую перспективу после 2025 года, а ближе к 2035 году страна сможет стать членом Евросоюза.

"Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025 у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу. Амбициозно, но возможно", - написал Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он напомнил, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. "Поэтому до тех пор должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев", - подчеркнул министр.

Потом, по его словам, начнутся предвступительные переговоры с европейской бюрократией, которая "чем дальше, тем запутаннее и сложнее".

Глава МИД Украины напомнил, что по опыту с момента подачи заявки на вступление в ЕС до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет, при том, что проблем с предоставлением европейской перспективы для стран-кандидатов в целом не было.

"Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035. При этом многие страны-члены будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое наше достижение и шаг. Повторюсь: амбициозно, но реально", – пояснил Климкин.

Он отметил, что "примерно такими же цифрами оперируют и наши европейские друзья и партнеры".

Источник

Украина, ЕС
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