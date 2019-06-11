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Украинцы составили рейтинг кандидатов в премьеры после выборов

11.06.2019 / 14:23
Четыре украинских политика пользуются самой большой поддержкой граждан в качестве кандидатов на пост премьер-министра после парламентских выборов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, 12,9% граждан хотели бы видеть в кресле премьера Юрия Бойко, 11,3% - Юлию Тимошенко,

Далее с небольшим отрывом идут Игорь Смешко (8,1%) и Владимир Гройсман (7,7%).

Анатолия Гриценко видят премьером 4%, Петра Порошенко - 2,6%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос с 26 мая по 7 июня 2019 года. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг", проведенного с 30 апреля по 10 мая 2019 года, примерно по 10% граждан хотели бы видеть в кресле премьера Юлию Тимошенко, Игоря Смешко, Юрия Бойко и Владимира Гройсмана. Чуть ниже рейтинг Анатолия Гриценко (7,1%).

Напомним, пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что не исключает возможность стать новым премьер-министром после парламентских выборов.

Источник

выборы, премьер
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