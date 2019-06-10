Общины захваченных храмов УПЦ Тернопольщины поддержал священнослужитель Кипрской Церкви

Священнослужитель Кипрской Церкви архимандрит Нектарий посетил приходы Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви, пострадавшие от сторонников новой Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой напресс-службу Тернопольской епархии УПЦ, 8 июня на Тернопольщину прибыл секретарь Тамасосской епархии Кипрской Православной Церкви архимандрит Нектарий (Бакопулос).

Во время визита священник посетил три общины УПЦ в селах Матвеевка, Малые Дедеркали и Людвище Шумского района.

Верующие с большой радостью принимали гостей, а священнослужитель Кипрской Православной Церкви обратился со словами поддержки к верующим и подарил всем иконки.

Отец Нектарий отметил, что приехал в Украину, чтобы воочию увидеть то, о чем раньше слышал только из средств массовой информации, и узнать, как живут православные христиане, храмы которых захватили сторонники ПЦУ.

Главная цель визита священнослужителя - поддержка канонических общин, оказавшихся в трудных условиях.