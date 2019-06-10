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Общины захваченных храмов УПЦ Тернопольщины поддержал священнослужитель Кипрской Церкви

10.06.2019 / 11:58
Главная цель визита священнослужителя - поддержка канонических общин

Священнослужитель Кипрской Церкви архимандрит Нектарий посетил приходы Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви, пострадавшие от сторонников новой Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой напресс-службу Тернопольской епархии УПЦ, 8 июня на Тернопольщину прибыл секретарь Тамасосской епархии Кипрской Православной Церкви архимандрит Нектарий (Бакопулос).

Во время визита священник посетил три общины УПЦ в селах Матвеевка, Малые Дедеркали и Людвище Шумского района.
Верующие с большой радостью принимали гостей, а священнослужитель Кипрской Православной Церкви обратился со словами поддержки к верующим и подарил всем иконки.
Отец Нектарий отметил, что приехал в Украину, чтобы воочию увидеть то, о чем раньше слышал только из средств массовой информации, и узнать, как живут православные христиане, храмы которых захватили сторонники ПЦУ.

Главная цель визита священнослужителя - поддержка канонических общин, оказавшихся в трудных условиях.

 

 

Источник: Inpress.ua
упц мп, УПЦ, захват храмов
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