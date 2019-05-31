Войти | Зарегистрироваться
14:17

пятница,
31 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Епископам Ровенской епархии УПЦ вручили ордены Православной Церкви Чешских земель и Словакии

31.05.2019 / 13:27
Епископам Ровенской епархии УПЦ вручили ордены Православной Церкви Чешских земель и Словакии
Награждение Источник: Центр информации УПЦ
Молитвенно почтить Богородицу в день памяти Ее чудотворного образа - главную святыню обители - собрались верующие и священники Ровенской, Волынской, Хмельницкой области

В день памяти Межирицкой иконы Божией Матери «Житеподательница», 30 мая, по благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея, архиепископ Пражских и Чешских Земель Михаил совершил Божественную литургию в Свято-Троицком Межиричском мужском монастыре.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу Ровенской епархии.

Молитвенно почтить Богородицу в день памяти Ее чудотворного образа - главную святыню обители - собрались верующие и священники Ровенской, Волынской, Хмельницкой области.

Иерарх Православной Церкви Чешских Земель и Словакии архиепископ Михаил наградил Ровенских епископов УПЦ орденами Православной Церкви Чешских Земель и Словакии. Настоятелю монастыря архимандриту Феодору и благочинному архимандриту Никону вручили медаль равноапостольных Мефодия и Кирилла.

Отец Феодор в память о праздничном богослужении подарил архиепископу Михаилу образ Богоматери «Межирицкая».

После чего был совершен традиционный многолюдный крестный ход по территории обители.

2 июня иерарх Православной Церкви Чешских Земель и Словакии возглавит богослужение в Свято-Георгиевском подворье в Ровно, 3 июня - в Свято-Покровском женском монастыре с. Гоща.

20 февраля архиепископ Пражский и Чешских земель Михаил официально запретил сослужение с представителями ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.