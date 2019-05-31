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Рада провалила голосование за отставку Гройсмана

31.05.2019 / 13:16
В Верховной Раде не хватило голосов для того, чтобы отправить премьер-министра Владимира Гройсмана и весь состав Кабинета министров в отставку.

За это проголосовали 97 нардепов, из необходимых 226.

Перед этим выступила член парламентского комитета по правовой политике Наталья Новак, которая заявила, что комитет поддержал отставку премьер-министра и для нее лично это символично, поскольку голосовала против назначения Гройсмана.

"Он обещал показать свою работу, но ни разу не отчитывался о деятельности правительства под своим руководством", - сказала она.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что его фракция будет голосовать за отставку Гройсмана и упрекнул за сотрудничество с МВФ, тарифы и "торговлю землей и дешевой рабочей силой".

Представитель фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что политсила не голосовала за назначение этого правительства, но будет голосовать за его отставку.

Также он спросил, где президент Владимир Зеленский, который должен присутствовать в парламенте во время голосования за отставку Кабмина.

Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и лидер фракции БПП Артур Герасимов заявили, что политсилы не будут голосовать за отставку главы правительства, поскольку страна пока находится в турбулентном состоянии и отставка может иметь угрожающие последствия для воюющей страны.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что уважает решение Гройсмана, но в эти "трудные времена" необходимо сохранять стабильность в стране, пока кто-то "делает эксперименты" и поэтому правительство и парламент должны работать.

"Я буду голосовать против и призываю к этому всех народных депутатов", - заявил Парубий.

После провалившегося голосования за отставку с трибуны снова, очень эмоционально, выступил Гройсман, который поблагодарил парламентариев и отметил, что был готов к любому решению и осознает свою ответственность.

Он пожаловался на то, что ему приходится принимать сложные решения, а также упрекнул нардепов за то, что Кабмину приходится "выгребать" за многолетние провальные решения парламентариев

"Вы сегодня говорили не об Украине, для вас важен ваш значок, ваш мандат, ваша неприкосновенность, а для меня важна Украина и украинцы. Я хочу встречать на улице людей, которые не будут плакать, а если и будут, то чтобы это были слезы радости", - заявил Гройсман, обращаясь к нардепам, которые критиковали его перед голосованием.

Напомним:

20 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку. Позже он призвал парламент принять ее.

Отставка премьер-министра означала бы отставку всего правительства, но его члены должны были бы выполнять свои обязанности до назначения нового Кабмина.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.

Гройсмана назначили премьер-министров в 2016 году.

Источник 

Рада, Гройсман
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