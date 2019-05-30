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Шимкив: в ситуационной комнате АП не было серверов, а ситрум оплачивал Порошенко

30.05.2019 / 12:15
Дмитрий Шимкив, бывший заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко, опровергает наличие в ситуационной комнате АП серверов с секретными данными.

Об этом он написал в Facebook из Америки, комментируя заявление нового секретаря СНБО Александра Данилюка об исчезновении из ситуационной комнаты в АП мониторов и серверов с секретной информацией.

"Архитектура ситуационной комнаты не предполагает никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Главная роль видеосервера – это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов", – заявил Шимкив.

По его словам, главная цель такого подхода – "объединить информационные источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации".

"Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер", – заявил Шимкив.

По его словам, по защищенным каналам связи "передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные сервера или хранилища".

"Это позволило обойти требования подзаконных актов и отразить источники различного происхождения одновременно", – пояснил экс-заместитель главы АП.

По его словам, аналогичную концепцию используют в ситрумах в США и других странах.

"Ситуационные комнаты различных организаций могут туннелировать информационные отображения между собой, и исчезает необходимость держать всех специалистов по тематикам в одном центре. Именно это предусмотрено указом, где центральной/главной ситуационной комнатой предусмотрена ситуационная комната в СНБО, а не в АП", – заявил Шимкив.

Он вспомнил об оборудовании, которое было передано от Центральной избирательной комиссии и Национального банка.

"Сервер сбора видеоинформации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуационной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операционной деятельности АП", – отметил Шимкив.

"Оборудование, переданное НБУ, – это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс ГУД и уверен, что до сих пор в АП", – добавил он.

"Вопрос об аренде оборудования и структуризации финансирования проекта не комментирую – это частный вопрос Петра Порошенко, ведь он за свой счет обеспечивал существование инструмента (ситрум – это инструмент) работы президента", – заявил Шимкив.

По его мнению после видео Данилюка, "для возобновления работы комнаты нужны только экраны и видеосервер", кабели встроены.

"Самое главное в работе ситуационной комнаты – не железо, а люди с опытом аналитической работы, умением сочетать и искать информацию, синтезировать сценарии отображения, а также создавать основу для принятия решений руководством страны. Сохранение и обучение специалистов – вот что должно быть главным приоритетом", – заявил Шимкив.

Источник

администрация Президента, Шимкив
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