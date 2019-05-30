Сергей Бубка помолился в Святогорской лавре

Известный украинский спортсмен-легкоатлет Сергей Бубка 27 мая посетил Свято-Успенскую Святогорскую лавру Украинской Правосавной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители, Сергей Бубка приехал в Святогорскую лавру с семьей.

Почётные гости молились на Божественной литургии в Успенском соборе обители, затем посетили Лаврский музей и Всехсвятский скит.

Сергей Бубка вместе со своими близкими часто посещает православные храмы, бывает на богослужениях в Киево-Печерской лавре, летом прошлого года посетил Полтавский Крестовоздвиженский женский монастырь УПЦ.

«Это не первый визит Сергея Бубки в Святые Горы, но раньше не доводилось общаться с наместником обители. Митрополит Арсений рассказал почётному гостю историю Святогорского монастыря и о его святынях. Сергей Назарович рассказал о своей деятельности в настоящее время и также поделился своими впечатлениями от недавней поездки на Афон и встречей со старцами, особенно с известным старцем папой-Янисом», - рассказали в пресс-службе Лавры.