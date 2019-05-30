Войти | Зарегистрироваться
13:50

четверг,
30 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Сергей Бубка помолился в Святогорской лавре

30.05.2019 / 12:09
Сергей Бубка помолился в Святогорской лавре
Святогорская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Сергей Бубка вместе со своими близкими часто посещает православные храмы

Известный украинский спортсмен-легкоатлет Сергей Бубка 27 мая посетил Свято-Успенскую Святогорскую лавру Украинской Правосавной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители, Сергей Бубка приехал в Святогорскую лавру с семьей.
Почётные гости молились на Божественной литургии в Успенском соборе обители, затем посетили Лаврский музей и Всехсвятский скит.

Сергей Бубка вместе со своими близкими часто посещает православные храмы, бывает на богослужениях в Киево-Печерской лавре, летом прошлого года посетил Полтавский Крестовоздвиженский женский монастырь УПЦ.

«Это не первый визит Сергея Бубки в Святые Горы, но раньше не доводилось общаться с наместником обители. Митрополит Арсений рассказал почётному гостю историю Святогорского монастыря и о его святынях. Сергей Назарович рассказал о своей деятельности в настоящее время и также поделился своими впечатлениями от недавней поездки на Афон и встречей со старцами, особенно с известным старцем папой-Янисом», - рассказали в пресс-службе Лавры.

Источник: Inpress.ua
Сергей Бубка, УПЦ, Святогорская лавра
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.