Из "Батькивщины" выходит близкий соратник Тимошенко

Об этом он сообщает в Facebook.

"Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии "Батькивщина". Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в самые тяжелые для нее и партии времена", - пишет политик.

Он пояснил, что причиной такого шага стал не конфликт с лидером партии, а разные "подходы к стратегии действий и формированию команды, способной преодолеть вызовы".

По словам Сенченко, его цель - принять участие в создании коалиции в новом составе Верховной Рады.

"Стержнем демократической проукраинской коалиции в следующем парламенте страны должна стать политическая сила, которая сосредоточится на реальном достижении мира через победу и на глубокой модернизации экономики, необходимой для вхождения нашего государства в 20 наиболее экономически развитых стран мира", - пишет политик.

Он отметил, что общественное движение "Сила права", к которому он принадлежит, "готово стать надежной составляющей такого объединения".

Напомним: в 2014 году Сенченко занимал должность исполняющего обязанности заместителя главы Администрации президента Петра Порошенко.

Источник