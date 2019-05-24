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Сторонники Филарета устроили пикет с плакатами возле Софии Киевской, где идет заседания Синода ПЦУ

24.05.2019 / 15:39
Сторонники Филарета устроили пикет с плакатами возле Софии Киевской, где идет заседания Синода ПЦУ
Митинг УПЦ КП Источник: Украинская правда
Заседание Синода началось в 10.00

Люди, которые считают себя прихожанами УПЦ КП 24 мая у места заседания Священного Синода ПЦУ – возле собора Святой Софии устроили пикет в поддержку «почетного патриарха» Филарета (Денисенко).

Об этом сообщает «Украинская правда».

У стен столичного собора Святой Софии собралось около ста человек с плакатами «Методы НКВД в управлении ПЦУ недопустимы», «Филарет – наш Патриарх», «Епифаний, не разрушай церковь». Митингующие скандируют: «Филарет – наш патриарх».

Несколько десятков правоохранителей обеспечивали порядок у собора, неподалеку дежурила карета «Скорой помощи».

Заседание Синода началось в 10.00 в Доме митрополита на территории Софии Киевской, журналистов на мероприятие не допустили – они ожидали снаружи.

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, ПЦУ
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