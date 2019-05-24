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Зеленский: в развитии е-правительства мы уступаем многим постсоветским странам и агрессору

24.05.2019 / 15:27
Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что намерен реализовать идею "страны в смартфоне" и наверстать отставание Украины в развитии электронного правительства.

"Есть отчёт ООН о развитии электронного правительства за 2018 год, и мы с вами четко можем увидеть, к чему стремиться. Сегодня, как бы прискорбно это не звучало, мы проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - сказал он, выступая на iForum 2019 в четверг в Киеве.

Зеленский указал, что по индексу человеческого капитала Украина проигрывает только РФ, Беларуси и Эстонии.

"То есть вообще дело не в людях, реально мы должны признать, что дело в системе. Можете правда считать меня наивным мечтателем, но мы хотим действительно сделать "страну в смартфоне", "правительство в смартфоне". Ребята, пора это сделать - без вас не справимся", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что данный процесс должен идти на четырех уровнях: первый - информация о государстве, второй - коммуникация с государством, третий - трансакции с государством, четвертый - вовлечение в управление государством.

"Как было бы круто, что когда ты едешь на работу и не только получаешь новости, а реально контролируешь, какие законопроекты подаются, можешь их изменять, дополнять, какие люди избираются, как можно их отозвать", - считает он.

Зеленский попросил всех, у кого есть различные инновационные идеи, обращаться с ними к его команде.

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электронное управление, Зеленский
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