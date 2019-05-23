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Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП

23.05.2019 / 10:17
Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. С сайта президента исчез текст указа о его назначении.

О ее отказе сообщили источники УП в команде Зеленского.

Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.

Елена Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации Богдана.

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Напомним: 21 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины.

Сообщалось, что в АП она будет курировать внешнеполитическое направление.

Источник

АП, Зеркаль
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