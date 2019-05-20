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Украинские банки обяжут возвращать деньги клиентам, если их сняли мошенники

20.05.2019 / 16:28
Национальный банк Украины ввел новые валютные правила и планирует установить дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, банк после получения уведомления от пользователя должен восстановить остаток средств на счете клиента до первоначального состояния. Срок для восстановления данных - не позднее следующего рабочего дня. Впрочем, это касается только случаев, когда банк не имеет основания считать действия пользователя неправомерными.

"Пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которым обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконного использования ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции", - говорится в сообщении. "Банк имеет право не возвращать средства в размере 20 необлагаемых минимумов (около 350 гривен), если перевод был осуществлен утраченной/похищенной или неправомерно использованной карточкой или если пользователь сообщил о ее утере/краже только после проведения такого перевода", - сообщает пресс-служба.

Напомним, мошенники увели крупную сумму из ПУМБа, но в банке отрицают хакерскую атаку.

Источник

мошенники, Нацбанк
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