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Шмигаль і Блінкен обговорили захист української енергетичної інфраструктури

07.09.2023 / 10:12 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Шмигаль і Блінкен обговорили захист української енергетичної інфраструктури
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили захист української енергетичної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Максимально готуємося до зими та можливих ракетних обстрілів росії по об’єктах генерації та розподілу", – наголосив він.

Також сторони обговорили зміцнення економічного співробітництва, посилення співпраці з американським бізнесом і прогрес у впровадженні реформ.

Шмигаль відзначив, що США є одним із лідерів прямої бюджетної допомоги Україні. Окрему вдячність глава уряду висловив за програму PEACE in Ukraine, яка допомагає фінансувати зарплати вчителів і лікарів.

Прем'єр наголосив, що Україна високо цінує підтримку та військову допомогу США.

Він подякував Блінкену за черговий візит та особисті зусилля у поглибленні співпраці.

Шмигаль, Блінкен
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