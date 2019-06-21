В Италии жилой дом превратился в руины из-за взрыва (видео)

Об этом пишут международные СМИ. Известно, что из-за утечки газа взорвался жилой дом:

«В руины превратились два этажа».

Сейчас местные спасатели и полицейские с кинологами ищут под завалами людей:

«Их телефоны не отвечают. Родственники не знают, все ли были дома, когда здание взлетело в воздух», — идет речь в сообщениях итальянских СМИ.

Известно также, что взрыв произошел в 4:20 утра 20 июня на втором этаже дома. Всего в доме было три квартиры. По словам местных, одна из них пустовала, в другой жил один человек, а в третьей – пара: «Автомобиль пары полицейские нашли на стоянке неподалеку».

Источник