Войти | Зарегистрироваться
09:25

пятница,
21 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Видео Видео

В Италии жилой дом превратился в руины из-за взрыва (видео)

21.06.2019 / 09:18
В Италии жилой дом превратился в руины из-за взрыва (видео)
Сооружение в один миг взлетело на воздух - ЧП просто потрясает. Трагедия произошла на севере Италии, в городе Гориция.

Об этом пишут международные СМИ. Известно, что из-за утечки газа взорвался жилой дом:

«В руины превратились два этажа».

Сейчас местные спасатели и полицейские с кинологами ищут под завалами людей:

«Их телефоны не отвечают. Родственники не знают, все ли были дома, когда здание взлетело в воздух», — идет речь в сообщениях итальянских СМИ.

Известно  также, что взрыв произошел в 4:20 утра 20 июня на втором этаже дома. Всего в доме было три квартиры. По словам местных, одна из них пустовала, в другой жил один человек, а в третьей – пара: «Автомобиль пары полицейские нашли на стоянке неподалеку».
  

Источник 

Италия, взрыв в доме
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 июня
20 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.