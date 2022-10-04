Майнинг криптовалют: выгодно ли майнить сегодня?

Майнинг криптовалют для многих звучит пока как неплохой источник дополнительного дохода. Однако как именно им можно воспользоваться для увеличения своего семейного бюджета, понимают далеко не все. На сегодняшний день количество желающих заработать на майнинге криптовалют ежедневно растет. Поэтому для новичков очень актуальна помощь от более опытных коллег, которые могли бы подсказать, как правильно выбрать оборудование, с чего начинать и главное, почему это выгодно. Для достижения этой цели Илья Бруман создал легальный хостинг Minery.io, с помощью которого все пользователи могут получить ответы на интересующие их вопросы и ремонт Asic майнеров.

Доходность от майнинга в 2022 году

На самом деле майнинг весьма доходное и окупаемое занятие. Анализируя прибыльность и период окупаемости в прошлом году, майнинг криптовалют признан одним из наиболее доходных сфер в инвестировании. Большинство участников рынка, которые инвестировали в майнинговые фермы, сумели выйти на окупаемость в период от 6 месяцев до 1 года. Столь высокий успех привел к тому, что на рынке появилось много новых игроков, которые активно скупали видеокарты для такого рода деятельности. Чтобы понять, какие видеокарты подойдут для майнинга криптовалют, нужно разобраться в способах майнинга.

Способы майнинга криптовалют

По сути майнингом могут считаться обычные операции по вычислению, которые можно осуществлять с помощью нескольких типах устройств:

процессоров;

видеокарт;

ASIC.

Каждый из этих способов заработка на майнинге имеет свои особенности и специфику. Поэтому прежде чем изучать доходность каждого из устройств для майнинга, нужно детально изучить их.

ASIC

Данное устройство считается относительно специфическим, поскольку не является компонентом для стандартных компьютеров. Более того, его реальная стоимость намного выше стандартной видеокарты. Такое устройство могут использовать для работы средних и крупных майнинговых ферм. В среднем стоимость одного подобного устройства около 200 Евро и выше. Принципы их настройки и функционирования по сути ничем не отличаются от стандартных видеокарт или процессоров. ющих в данной сфере не стоит сразу вкладываться в майнинг с помощью ASIC.

Майнинг на процессорах

Этот способ считается одним из наиболее простых. В первую очередь благодаря ему большинство новичков начинают майнить. Однако криптомонет, которые можно майнить с помощью процессоров не так много. Дело в том, что практически все алгоритмы майнинга со временем могут оптимизировать для видеокарты, а позже для ASIC. На сегодняшний день с помощью процессоров можно майнить исключительно следующие криптомонеты:

Monero. Данные монеты возможно эффективно майнить только с помощью процессоров;

Raptoreum. Эти монеты появились не так давно и пока работают только по майнинговым фермам с процессоров. Однако в ближайшем будущем скорее всего появится возможность майнинга с помощью других устройств.

Майнинг на процессорах долго окупается и по сути для данного способа заработка можно использовать разве что процессоры Ryzen. Они предоставляют пользователям доступ к приличным доходам, и для многих создателей майнинговых ферм такая возможность может быть решающим фактором. Чтобы определить доходность майнинга с помощью процессоров можно рассмотреть следующий пример. При майнинге Monero с помощью процессора Ryzen можно за сутки заработать 0,49$ без учета расходов на электроэнергию. Если учитывать такой расход, то суточный доход составит 0,31$. Соответственно за месяц без учета расходов на электроэнергию заработок составит 15,39$ или 10,1$ чистого дохода.

Безусловно, 10$ ежемесячно это далеко не все богатства мира. Однако можно рассмотреть это еще с одной стороны для экономии расходов пользователя. Столь мощный процессор будет вырабатывать большое количество энергии и тепла. Соответственно, он способен поддерживать комнатную температуру по площади, где он размещен. Таким образом, как минимум одна комната будет хорошо отапливаться благодаря необычному 100 ватному обогревателю. А это поможет экономить на отоплении жилплощади.

Кроме этого можно майнить и другие монеты. К примеру. по Raptoreum доходность будет выше почти в два раза. Используя аналогичный процессор за сутки доход составит 0,76$ с учетом расходов на электроэнергию. Соответственно, ежемесячный доход увеличиться до 22,8$.

Майнинг с помощью видеокарт

Теоретически данный процесс майнинга должен отличаться от вышеописанных. Однако на практике они практически идентичны. По сути с помощью видеокарты можно майнить только одну монету это эфир или Ethereum. Кроме нее также существуют другие монеты, майнинг которых принесет итоговую прибыль. Но в сравнении с Ethereum их доходность намного ниже. Поэтому для домашнего майнинга лучше всего рассматривать именно эту монету.

Для расчета доходности также можно рассмотреть конкретные примеры. Прибыльность от майнинга видеокартами выше нежели у майнинга процессорами. Суточный заработок будет исчисляться в сумме 3,39$ за сутки без учета расходов на электроэнергию. Если высчитывать чистый доход, то его сумма за сутки составит 3,17$.

Стоит ли заниматься майнингом сегодня?

Майнить выгодно всегда, но нужно учитывать много дополнительных факторов. В первую очередь это касается наличия необходимого оборудования. Компьютер должен быть с соответствующими показателями мощности. Такой аппарат стоит приличных денег и много дополнительных апгрейдов. Этот факт часто отталкивает новичков в данной сфере, ведь не каждый готов сходу инвестировать в майнинговую ферму большие суммы.

При старте майнинга нужно учитывать, что окупаемость подобных проектов может занять до года. Поэтому нужно ожидать, пока приобретенная техника принесет соответствующую прибыль. В дальнейшем вы будете только зарабатывать и вложенные инвестиции окупятся с лихвой.

Даже если курс на определенные монеты снизится, то большую часть своих расходов вы сможете покрыть за год. Более того, со временем вы сможете обновить используемую технику, выгодно продав ее на вторичном рынке и купив новое оборудование, которое поможет майнить быстрее. В этом случае сумма инвестиций будет гораздо ниже, чем при первоначальном инвестировании.

Майнить самому или на фермах?

Также пользователям необходимо помнить, что майнить самостоятельно не выгодно. Сегодня конкуренция на этом рынке существенно выросла. Поэтому нужно как минимум объединяться с другими одиночками в пул, чтобы иметь хоть какой-то удельный вес в этой сфере.

Наиболее оптимально для пользователей переходить на майнинговые фермы. Подобного формата организации с радостью и за доступные инвестиции позволят пользователям вместе начать зарабатывать на майнинге криптовалют. При этом пользователи получают ряд ощутимых преимуществ, включая доступ к современным технологиям, они могут арендовать или взять в аренду с правом выкупа оборудование, сервисное обслуживание которого лежит полностью на плечах обслуживающей компании.

Трейдинг как способ повышения дохода от криптовалют

Еще одним способом заработка на майнинге криптовалют считается трейдинг. Принцип работы в этом случае аналогичный с акциями и фондовыми биржами. В этом случае также выстраивается линия роста или понижения и пользователи активно мониторят движение свеч на рынке. Можно заранее устанавливать, по какому курсу брокер должен продать криптовалюту или купить ее и отслеживать эти процессы, попутно зарабатывая деньги.

В таких компаниях также важно работать не одиночкой. а пользоваться соответствующими сервисами. Они проделывают большую аналитическую работу и избавляют пользователей от рутинных задач. Трейдеры в свою очередь концентрируются только на заработке и построении стратегии, что гораздо приятнее классических математических исчислений.

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