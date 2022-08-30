Долар по 43 гривні: експерт приголомшив прогнозом курсу на вересень

Готівковий курс долара в Україні може істотно зрости вже у вересні - американській валюті загрожує "стрибок" до позначки в 43 гривні.

Такий прогноз озвучив сайту "Телеграф" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його прогнозом, можливий сценарій реальний у разі прийняття закону про оподаткування купівлі валюти.

"Зараз на валютному ринку існує якийсь баланс, при якому попит на валюту більш-менш задовольняється надходженнями від експорту агропродукції та фінансової допомоги від МВФ. Глобально ситуацію змінити може прийняття пропонованого 10%-го податку на купівлю валюти на міжбанку для оплати імпортних поставок", - говорить про головний фактор можливого зростання курсу долара експерт.

Подальшу "арифметику" Пендзин описує наступним чином: податок в 10% збільшує безготівковий курс долара на стільки ж - до 40,2 гривні, що, своєю чергою, робить готівковий курс ще на 10% вище - близько 43 гривень.

"Це тим більше ймовірно, що після введення податку, частина бізнесу явно перейде на покупку готівкового долара, що збільшить попит на нього і зростання розцінок на готівкову заокеанську валюту", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

НБУ 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.