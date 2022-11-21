TECHIIA та родинні зв’язки з рф – що пов’язує "благодійників ЗСУ" та російських букмекерів

Головою юридичного департаменту холдингу TECHIIA є Роман Родін, а ось директором ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК), офіційного представника російського букмекера 1XBET є Олександр Родін. Як стверджують журналісти, – рідні брати - розбирається у ситуації Telegraf.

Великий резонанс, спочатку позитивний, викликала заява засновників Фонду TECHIIA (ТЕЧІЯ) Олега Крота та Юрія Лазебнікова про те, що з 24 лютого вони допомогли ЗСУ на 60 мільйонів доларів.

Проте розслідування Forbes Україна швидко показало, що заявлена сума виглядає сумнівною, але, що ще дивніше, український IT-холдинг TECHIIA може бути прямо пов’язаний з російським букмекерським бізнесом в особі компанії 1XBET.

Керівники останньої розшукуються в росії за ухилення від податків і для них, за версією ЗМІ, вихід на український ринок азартних ігор був би дуже доречним.

TECHIIA та 1XBET – що спільного

Провідником у цій схемі, як стверджує канал "Прямий", спочатку мав виступити куратор Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Борис Баум.

Але врешті-решт діяти нібито почали через IT-холдинг TECHIIA. Один із його засновників Юрій Лазебніков до 21 березня 2020 року бувдиректором ТОВ "Ме-Естейт". До нього компанією керував Сергій Ципін, який є власником ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК), офіційного представника російського букмекера 1XBET.

Саме ТБК у березні отримала ліцензію на проведення азартних ігор в Україні, тоді ж Фонд TECHIIA почав надавати допомогу ЗСУ. Про свою величезну допомогу країні у Фонді заявили наприкінці серпня, у момент, коли КРАІЛ саме обговорював питання позбавлення ТБК цієї ліцензії, що було зроблено 6 вересня. Такі збіги.

Більш того, на сайті компанії WePlay, однієї з близько 20 компаній, що створені засновниками TECHIIA і що входить в однойменний холдинг, стверджується, що компанія 1XBET була партнером WePlay турнірів з кіберспорту, які проводяться весь 2021 рік. Засновники холдингу визнали факт співпраці, але заявили, що період був вкрай коротким.

Сім’я та бізнес – як родичі пов’язали ТЕЧІЯ та 1XBET

Але як виявилося, найтіснішими узами завжди залишалися сімейні, і у випадку з TECHIIA та ТОВ "Твоя беттінгова компанія" такі зв’язки є.

Як повідомляє все той же "Прямий", головою юридичного департаменту холдингу TECHIIA є Роман Родін, а ось директором ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК), офіційного представника російського букмекера 1XBET є Олександр Родін. Як стверджують журналісти, – рідні брати.

На користь цього свідчать дані реєстрів, за якими Олександр Родін та Роман Родін удвох були зареєстровані за однією адресою у Києві на вулиці Леоніда Первомайського, 3, кв. 7.

А на сторінці цивільної дружини Олександра Родіна – Діани Шаповалової, є фото 2019 року з Романом Родіним та дружиною останнього Валерією, рідною сестрою самої Діани. Втім, зараз доступ до даних сторінки закрито після публікації ЗМІ, але є скріншот цього повідомлення.

Роман Родін з дружиною Валерією та Діаною Шаповаловою (ліворуч), цивільною дружиною директора ТОВ ”ТБК” Олександра Батьківщина

При цьому сама Діана Шаповалова працює в одній із фірм TECHIIA – WePlay Holding.

У самій TECHIIA заперечують саму можливість зв’язку компанії з ТОВ "Твоя беттінгова компанія" за допомогою рідних братів, що працюють у них, тим більше, що на фото немає самого директора ТБК Олександра Родіна, отже, заява про роман Діани з ним – фантазії ЗМІ.