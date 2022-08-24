Когда суд над Рипл: новые продвижения в главном «сражении» на криптоарене

Судебный процесс над Рипл уже в течение 2 лет продолжает приковывать внимание всего криптомира. Согласно предоставленным доказательствам, многие эксперты предрекают завершение разбирательства уже в этом году. При этом результатом может быть не договоренность, а 100% победа Ripple. В этом случае инвесторам стоит ожидать скачок стоимости.

Как повлиял суд над Рипл на курс монеты?

Начало разбирательств такого плана обязательно сказывается на цене коина. Изначально криптосообщество заговорило о том, что XRP – рискованный для вложений проект, после чего стоимость упала. Также на курс повлияло то, что ряд платформ резко отказались продавать актив, пока ситуация на мировой арене не разрешится. Как сейчас себя ведет монета Рипл:

Несмотря на ситуацию, которая сложилась на мировом финансовом рынке, цена в мае 2022 года резко выросла.

Положительные повороты в судебном процессе и боковая консолидация – позитивные факторы для инвесторов.

90-дневный график показывает отклонение стоимости актива в негативном направлении, что можно воспринять в качестве сигнала для накопления.

Перед закупкой монеты обязательно проведите детальный технический анализ, чтобы определить, будут ли такие вложения оправданы. Аналитики, учитывая суд Рипл, предсказывают рост цены в разрезе ближайших 5-10 лет. Благодаря этому представленную криптовалюту можно рассматривать в качестве долгосрочной инвестиции.

Есть ли потенциал у XRP?

По утверждению многих аналитиков, изначально коин обладал достаточно низким потенциалом, но развитие системы Ripple сделало его одним из перспективных. Для Рипл суд стал почти основополагающим фактором в формировании цены. Сегодня представленный проект можно считать достаточно рисковым, так как на него дополнительно оказывает давление мировая арена, ситуация, которая сложилась на крипторынке.

Если процесс завершится успешно в пользу криптокомпании или будут достигнуты договоренности, то можно ожидать ценовой скачок до $3. Это станет возможным, так как к проекту обратно потянутся мировые компании, которые сейчас боятся заключать договоренности с разработчиками.

В случае неудачного завершения разбирательств монета не будет опускаться ниже того уровня, которого она достигла на фоне «краха» крипторынка. Негативный эффект, связанный с риском, изначально был учтен в курсе XRP.