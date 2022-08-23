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Більшість українців підтримують повний розрив відносин з Росією, – опитування

22.08.2022 / 18:46
Більшість українців підтримують повний розрив відносин з Росією, – опитування
Понад 90% опитаних вірять у перемогу України у війні проти російських загарбників. (77% – вірять і 15% – скоріше вірять). Лише 4% респондентів не вірять або скоріше не вірять у перемогу.

Понад 90% опитаних вірять у перемогу України у війні проти російських загарбників. (77% – вірять і 15% – скоріше вірять). Лише 4% респондентів не вірять або скоріше не вірять у перемогу.

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

31% з тих, хто вірить у перемогу, вважає, що вона відбудеться до кінця цього року. 34% вважають, що через 1–2 роки. 7% вважають, що для цього знадобиться від 3 до 5 років. Ще 23% не змогли відповісти на це запитання і лічені відсотки кажуть, що перемога настане в дуже довготерміновій перспективі.

На запитання, що можна вважати такою перемогою, більшість опитаних (55%) кажуть, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

20,5% вважають, що перемогою у війні для них буде знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

Відносно невеликі частки респондентів вважатимуть перемогою завершення війни з тими чи іншими поступками з боку України. Близько 9% вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, 7,5% – відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, а 3% – припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.

Понад 75% респондентів підтримають рішення після перемоги України та деокупації її території про повний розрив усіх стосунків з РФ аж до цілковитої заборони на в’їзд росіян в Україну.

86% респондентів вважають, що основну відповідальність за війну в Україні несе російське керівництво. 42,5% опитаних вважають також, що така сама відповідальність лежить і на громадянах РФ.

Водночас, близько 20% серед іншого звинувачують у вторгненні керівництво України, а 18% і 16% – держави-члени НАТО і керівництво США відповідно.

Попри війну, українці переважно позитивно думають про майбутнє України. Так, надія є найпоширенішим відчуттям в думках про майбутнє України – її відчувають 65,5% респондентів. 40% респондентів відчувають оптимізм. Тривога огортає 31,5% респондентів, а впевненість у майбутньому мають 23,5% опитаних.

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