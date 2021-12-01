В Раде консультировались 1,5 года. Какие изменения в Конституцию по децентрализации нас ожидают

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения опубликовал для обсуждения текст проекта изменений в Конституцию в части децентрализации.

Об этом свидетельствует информация на сайте комитета, передают Українськi Новини.

Указано, что до регистрации законопроекта в парламенте еще предстоит доработка текста межкомитетской межфракционной рабочей группой, а также принятие политических решений на уровне политических стейкхолдеров (заинтересованых лиц). Среди политических решений, по согласию сторон консультаций, на решение депутатам будут выноситься вопросы, касающиеся:

названий административно-территориальных единиц и новых названий областей: районы - поветы; поселки - городки; Днепропетровская область - Днепровская область; Кировоградская область - Кропивницкая область;

наличия районных/поветовых советов (в случае выбора политиками системы местного самоуправления с наличием районных/поветовых советов в тексте должна быть реализована модель городов с правами поветов);

порядка назначения и подчинения префекта.

Согласно опубликованному тексту, девять статей Конституции получают совершенно новую редакцию. Ключевыми изменениями являются введение общин как новых административно-территориальных единиц, территориальной основы для местного самоуправления и его первичного субъекта. Закрепляется новое административно-территориальное устройство. Вместо местных государственных администраций создаются префектуры, за ними остаются только функции административного надзора, областные и районные советы получают свои исполнительные органы, а общины получают право на достаточные финансовые ресурсы, которыми они могут свободно распоряжаться, и главное право - свободно решать вопросы местного значения, которые государство не передало в компетенцию других органов. Государство оставляет за собой только функции административного надзора, реализуемые через префектов.

Предлагаемые изменения

1. В части административно-территориального устройства полноценно внедряется принцип децентрализации власти. Объединенные территориальные общины (ОТО) конституционно становятся общинами.Возникают принципы субсидиарности, повсеместности местного самоуправления и устойчивого развития. Меняются названия административно-территориальных единиц и областей (окончательное решение по названиям будут принимать депутаты). Киев и Севастополь остаются отдельными регионами, но можно выбрать другую модель на уровне закона.

2. В части местного самоуправления устанавливается, что община объединяет жителей, проживающих на ее территории. Местное самоуправление становится одновременно правом и способностью общины и реализуется через органы общины или непосредственно на местных выборах и референдумах. Глава общины, по модели стран Европейского союза, становится органом местного самоуправления, что позволяет отказаться от государственного надзора за наемными должностными лицами. Реализуется разделение полномочий между советом и председателем общины и модель "сильный председатель общины" - он ведет заседание совета общины, самостоятельно формирует исполнительный орган общины и выбирает, кому делегировать право подписи. Поветовые и областные советы общин теперь представляют не интересы жителей, а общие интересы общин и имеют свои исполнительные органы вместо местных государственных администраций. Государство занимается только административным надзором. При этом, будут ли существовать поветовые советы, должны решить депутаты. Общество имеет право на сотрудничество, могут создаваться агломерации и другие формы объединений. Государство проводит консультации с общинами и всеукраинскими ассоциациями местного самоуправления.

3. В части местных выборов предлагается установить срок каденции местных властей - 5 лет, проводить выборы в октябре и запретить гражданам с судимостью избираться. Внеочередные выборы назначаются не парламентом, а Центральной избирательной комиссией безотлагательно. В поветовых и областных советах общин обеспечивается представительство общин.

4. В части материально-финансовой базы местное самоуправление получит право на достаточные финансовые ресурсы, которыми оно может свободно распоряжаться. Делегированные государством полномочия полностью обеспечиваются финансами. Финансовые ресурсы должны быть соразмерны полномочиям, а изменение компетенции сопровождается изменениями финансирования. Расходы местного самоуправления, вызванные решениями государства, компенсируются.

5. В части права и полномочий местного самоуправления предлагается дать общинам главное право в реформе децентрализации: по своему усмотрению решать местные вопросы, решение которых не поручено государством другим органам.

Государство может делегировать местному самоуправлению полномочия по специальным целям, а общины могут приспосабливать свою деятельность к местным условиям. Поветовые и областные советы общин являются вспомогательными и занимаются общими интересами общин.

Будут ли существовать поветовые советы, должны решить депутаты.

6. В части актов местного самоуправления, надзора за законностью предлагается установить, что акты местного самоуправления обязательны на территории.

Префект оспаривает незаконные акты в суде.

Административное наблюдение действует по принципам соразмерности и равенства санкций за одинаковые нарушения.

Если Конституционный Суд признает, что акт местного самоуправления нарушает Конституцию в части суверенитета и территориальной целостности, проводятся перевыборы.

7. В части исполнительной власти на местном уровне предлагается сделать префекта государственным служащим, который будет избираться на конкурсной основе.

Срок каденции префекта - 3 года.

Префект обеспечивает проведение консультаций органов государственной власти по местному самоуправлению, осуществляет административный надзор

за территориальными органами Центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) и актами местного самоуправления.

Порядок назначения и подчинения префекта должны быть определены депутатами.