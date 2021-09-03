Своя игра. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена

О том, как прошли переговоры лидеров Украины и США и с чем Зеленский приедет из Вашингтона – подробнее в материале.

Накануне встречи Зеленского и Байдена на сайте Белого дома разместили стенограмму закрытого брифинга для журналистов, который в понедельник на условиях анонимности давал один из топ-чиновников президентской администрации.

Из нее уже стало понятно, на что может рассчитывать Зеленский на встрече с американским коллегой. И какую тональность его визиту хочет придать американская сторона. Как и ожидалось – подчеркнуто позитивную.

"Эта встреча проходит в поворотный момент в двусторонних отношениях, поскольку мы продолжаем укреплять наши связи, и действительно стремимся поднять наше стратегическое партнерство на более высокий уровень", – заявил представитель Белого дома.

Журналисты спросили у него, не связан ли перенос даты встречи с событиями в Афганистане – их заверили, что администрация Байдена хочет, чтобы визит Зеленского "получил внимание, которое он заслуживает".

Действительно, афганские события уже который день тотально доминируют в информпространстве США. Ведущие американские медиа помещали в афганский контекст и визит украинского президента.

"Вскоре после афганского разгрома, Байден должен воспользоваться встречей с Зеленским как возможностью начать восстановление репутации Америки как союзника, который выполняет свои обещания", – написала в редакционной статье газета Financial Times.

Об Афганистане во время протокольной съемки перед началом переговоров упомянул и сам Зеленский – проводя параллель между гибелью американских солдат в недавнем теракте и смертями украинских военнослужащих на Донбассе.

Байден на эту ремарку никак не отреагировал. Да и в целом, американский президент перед камерами вел себя привычно сдержанно.

Позже, общаясь с украинскими журналистами, Зеленский скажет, что не знает, возникла ли между ним и Байденом так называемая "химия" – психологический контакт, который часто называют чуть ли главной задачей личных встреч политических лидеров. А атмосфера переговоров, по словам Зеленского, была хоть и продуктивной, но все же "не постоянно солнечной".

Безопасность в рамках

Украинский президент перед самым началом переговоров назвал приоритетную тему встречи – безопасность. В частности, он хотел узнать, как американцы видят процесс дальнейшей интеграции Украины в НАТО. По итогу, признал Зеленский, "поддержка (вступления в НАТО, - ред.) была, сроков не было".

Действительно, в совместном украино-американском заявлении, обнародованном еще во время переговоров, США в очередной раз поддерживают стремление Украины вступить в Альянс – но без малейшей конкретики.

Вопрос о скором предоставлении ПДЧ – центральная тема всей внешнеполитической риторики Банковой в последние месяцы – наверняка поднимался, но предсказуемо не нашел поддержки в Белом доме.

По словам Зеленского, он привез в Вашингтон и некие новые предложения о привлечении США к переговорам по Донбассу, но не стал вдаваться в конкретику. В любом случае, как писало РБК-Украина, рассчитывать на формальное участие Вашингтона в условном формате "Нормандия+" едва ли приходится – как минимум потому, что его заблокирует Москва.

Примечательный момент – в тексте совместного заявления не упоминаются Минские соглашения, зато есть отсылка к уставу ООН. Очевидно, отсутствие акцента на "Минске" связано с желанием Украины обновить эти договоренности, о чем Зеленский заявлял еще на нормандском саммите в 2019 году – вопреки категорической позиции РФ об их неизменности.

Также США и Украина призвали РФ "по-настоящему" прилагать усилия к мирному урегулированию. Между строк здесь можно прочитать намек на то, что в обозримой перспективе о снятии американских санкций с России речь идти точно не будет.

В военной сфере за время визита удалось добиться и некоторых прикладных результатов. К примеру, "Укроборонпром" подписал с американскими компаниями три соглашения на 2,5 млрд долларов.

США выделили Украине новый транш военной помощи в 60 млн долларов, которые пойдут в частности, на закупку "Джавелинов". О поставках зенитно-ракетных комплексов "Патриот" пока речь не идет – американцы привычно осторожничают в предоставлении Украине оборонной помощи, опасаясь слишком резкой реакции России.

И пока что Украине стоит сосредоточиться на реформировании собственного ВПК. Об этом идет речь в подписанном на пять лет рамочном соглашении между Пентагоном и Минобороны. Кроме него, во время визита был подписан и ряд профильных соглашений и меморандумов – от сотрудничества в космической отрасли и совместных военных разработках до продления договора о запрете ядерного оружия и создания линии защищенной связи.

Ядерный меморандум

Вторая по важности тема переговоров – энергетика и противодействие "Северному потоку-2". Ранее Зеленский очень критично высказывался об американо-германском соглашении по "СП-2" и данных Украине обещаниях. А глава "Нафтогаза" Юрий Витренко называл конкретные примеры гарантий, которые бы сохранили транзитный статус Украины после запуска "СП-2", например, перенос точек передачи газа по европейским контрактам на границу Украины и РФ.

Но в украино-американском заявлении подобной конкретики нет. США не вышли за четкие рамки своей давно очерченной позиции, назвав газопровод "угрозой для европейской энергетической безопасности". И в очередной раз пообещали противодействовать попыткам Кремля использовать газопровод как геополитическое оружие.

Упомянута и поддержка диверсификации поставок газа в Украину, впрочем, без расшифровки. По словам Зеленского, Байден пообещал ему вводить санкции против РФ в случае, если энергобезопасность Украины окажется под угрозой.

Также в ходе визита был подписан меморандум о сотрудничестве с американской компанией Westinghouse по достройке энергоблока на Хмельницкой АЭС и строительстве еще четырех дополнительно. В перспективе он может привлечь в Украину до 30 млрд долларов инвестиций. Здесь интерес американцев очевиден – вкладываясь в украинскую атомную энергетику, они будут защищать этот рынок от претензий российского "Росатома".

Но для этого меморандумы должны будут превратиться в конкретные контракты, а это может стать непростой задачей. Так, похожий меморандум еще пять лет назад был подписан с одной из корейских компаний, но с тех пор дальше консультаций дело не продвинулось.

Зато перечень "домашних заданий" в сфере реформ США выписали довольно четко, и, стоит полагать, его Байден озвучил и Зеленскому лично. Речь о "немедленном избрании" нового главы САП, решении правовых проблем вокруг НАБУ, судебной реформе, защите независимости Нацбанка, корпоративном управлении на госпредприятиях и т.д.

Все эти вопросы наверняка будут обсуждаться уже на осенней встрече госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Дмитрия Кулебы, в рамках восстановленной Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

В целом, по итогам визита и встречи с Байденом Зеленский сможет записать себе в актив немало локальных, секторальных достижений, на уровне меморандумов или более конкретных договоренностей.

Так, помимо прочего, Экспортно-импортный банк США прокредитует Украину на три миллиарда долларов для совместных проектов в аграрной сфере, инфраструктуре, эенергетике и климате, Украина получит партии препаратов для лечения коронавируса и 45 млн долларов гуманитарной помощи для пострадавших от войны на Донбассе и т.д.

Однако какого-то одного, но весомого прорыва, который можно бы и выгодно представить украинской общественности, Зеленский из США не привезет. Такой "историей успеха" могло бы стать согласие США предоставить Украине ПДЧ в обозримом будущем. Или ввести радикальные санкции против "Северного потока-2".

Но, как показывает линия поведения Белого дома в афганском вопросе, Байден твердо намерен отстаивать именно американские интересы, так как он их себе представляет. А просьбы, и даже требования союзников его не поколеблют. Потому Украине пока остается выполнять свое "домашнее задание" по реформам. И надеться на улучшение мировой геополитической конъюнктуры.

МИЛАН ЛЕЛИЧ

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