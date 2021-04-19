Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса

Что на самом деле приняло правительство – ниже в материале.

В Украине частично легализовали медицинский каннабис. Примерно под такими заголовками на прошлой неделе можно было встретить новости о постановлении Кабмина, которым для ограниченного использования разрешили несколько лекарств на основе каннабиса – "Набилон" и "Набиксимолс". Еще одно вещество – изолят каннабидиола – вывели из-под государственного контроля. Это также должно открыть для пациентов более широкий доступ к лекарству.

Не говоря о том, что до легализации марихуаны еще далеко, многие недовольны этим решением Кабмина. Оно мало поможет пациентам, считают те, кто ранее агитировал за свободный оборот медицинской марихуаны. Часть критиков винят в полумерах Министерство внутренних дел, которое в последние годы противилось идеям легализовать каннабис. Еще часть скептиков считает, что здесь не обошлось без Минздрава, который якобы лоббирует конкретных производителей и препараты.

В МВД заявляют, что поддерживают легализацию каннабиса, но сугубо в форме лекарственных средств, необходимых пациентам. Там утверждают, что определять эти средства должен Минздрав. В последнем же защищают решение Кабмина по препаратам с каннабисом и называют это значимым шагом. В ведомстве убеждены, что такие шаги должны быть постепенными. Иначе, разрешив все и сразу, можно причинить больше вреда, чем пользы.

Помощь, но не всем

Уже не первый год в Украине заявляют о планах легализовать медицинский каннабис. Но попытки Кабмина и Верховной рады довести это дело до финиша ничем не заканчивались. В 2016 и 2019 году в парламенте появлялись документы об обороте марихуаны, которые до сессионного зала так и не доходили.

Президент Владимир Зеленский вынес эту тему на всенародный опрос, проводившийся параллельно с местными выборами в октябре прошлого года. В ОП тогда заявили, что в марихуане нуждается не меньше 2 млн человек.

Каннабис может помочь пациентам с сильными системными болями, особо тревожными и депрессивными состояниями, посттравматическими стрессовыми расстройствами. Марихуана облегчает диагнозы онкобольных людей, эпилептиков, страдающих болезнью Альцгеймера.

Зеленский обещал, что в случае положительного решения проголосовавших подаст законопроект о легализации медицинского каннабиса. В "Слуге народа" также ранее говорили о поддержке такой идеи. Во время опроса легализацию поддержали почти 65% ответивших.

Доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам регулируется постановлением Кабмина №770. Препараты распределены по нескольким таблицам: одни – под полным запретом, другие – с ограниченным оборотом.

Правительство на прошлой неделе добавило в перечень лекарств с ограниченным оборотом еще два на основе каннабиса – "Набилон" и "Набиксимолс". Кроме них в таблице №2 уже значился еще один препарат с каннабисом – "Дронабинол".

"Каннабис остается запрещенным к обороту, экстракт каннабиса остается запрещенным вообще. Правительство внесло лишь два препарата в таблицу №2. Стоит обратить внимание, что это за препараты. Из этого будет понятна логика решения Кабмина", – говорит РБК-Украина соорганизатор Марша свободы за легализацию медицинского каннабиса Тарас Ратушный.

"Набилон" – это синтетическое вещество, которое имитирует действие тетрагидроканнабинола. ТГК и каннабидиол (КБД) – два основных вещества в составе каннабиса. И, как объясняет Ратушный, разрешение этого средства не решит проблемы всех пациентов, так как его назначают только при определенных диагнозах, говорит эксперт.

К тому же Ратушный сомневается, что этот препарат физически попадет на украинский рынок. Он отметил, что "Дронабинол" – еще одно средство на основе синтетического ТГК – уже давно легализовано, но все еще не появилось в продаже.

"На самом деле, он никогда не был в реальном доступе для украинских пациентов, а врачи никогда на него не выписывали рецептов. Его просто в Украину не завезли, у него даже нет государственной регистрации. Я прогнозирую, что такая же перспектива может постигнуть и "Набилон", – объяснил эксперт.

"Набилон", среди прочего, используют против некоторых симптомов у онкобольных после химиотерапии. "Набиксимолс" помогает снять спазмы при рассеянном склерозе. Он также известный как "Сативекс". Это средство растительного происхождения: в нем по 50% ТГК и КБД. С "Набиксимолсом" могут возникнуть юридические коллизии и проблемы при регистрации в Украине, полагает Ратушный.

По его словам, этот препарат – стандартизированный экстракт каннабиса, который в Украине все еще остается под полным запретом. Более того, в нем есть тетрагидроканнабинол, который также запрещен к обороту.

Еще одно изменение, которое внес Кабмин: к "веществам изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола)" не будет применяться государственный контроль. Речь идет об ограничении квот на производство, потребление и реализацию, пояснил изданию замминистра здравоохранения Игорь Иващенко. На рынке известен один препарат, содержащий в себе это вещество – "Эпидиолекс". Он оказывает помощь при эпилепсии.

Ратушный полагает, что, разрешив эти средства, в Кабмине хотят сбить градус дискуссии вокруг легализации медицинского каннабиса, которая уже приблизилась к финишной прямой.

Дело в том, что народные депутаты подготовили четыре разных законопроекта для решения этого вопроса. К тому же Министерство по делам ветеранов предлагало другой проект изменений в постановление. Он прошел общественное обсуждение, срок для предложений и замечаний истек 25 февраля. Но после этого правительство приняло совсем другое постановление.

"Это "мыльный пузырь", рассчитанный на информационную плоскость, чтобы донести месседж, что у нас тут якобы произошла какая-то легализация медицинского каннабиса и проблемы пациентов решены. На самом деле, не решены, как и проблема научных исследований. Для пациентов предложили синтетические заменители, которые значительно сужают применение препаратов на основе каннабиса, даже по сравнению с теми, что используются в других европейских странах", – уверен Ратушный.

В Минздраве объясняют, что выбрали именно эти препараты, потому что у них есть показания для лечения определенных диагнозов и они используются в странах с сильной регуляторной политикой.

"Почему внесли эти лекарственные средства, а не обобщенно, как предлагалось некоторыми активистами? Министерство здравоохранения использует подход европейских стран: мы переносим к ограниченному обороту те лекарственные средства, из которых невозможно синтезировать наркотики. Все страны так делают, потому что мы говорим именно о лекарственных средствах и о лечении пациентов", – сказал РБК-Украина замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

Когда люди хотят выращивать "горшки конопли" – это вопрос другого характера и государства не решали его за один день, парирует Иващенко. Он отметил, что Минздрав готов в будущем двигаться к легалайзу. Но в этом плане важно не спровоцировать другую проблему – развитие наркозависимости.

"Поэтому и был фокус на этих лекарственных средствах. Я уверен, что люди, которые эти препараты принимают, оценят этот шаг. А он очень значительный. Позволив все, мы не решим, а только усложним ситуацию с наркозависимостью в Украине", – объяснил чиновник.

Марихуана в законе

Решить вопрос более широкого доступа пациентов к медицинской марихуане можно несколькими путями. Один из них – перенести каннабис как растение и его главную составляющую из таблицы 1 (полный запрет) в таблицу 2 (ограниченный доступ), говорит Ратушный.

Второй вариант – внести изменения в закон, которые позволят использовать в медицине каннабис, внесенный пока в таблицу 1. Это даст возможность ввозить в Украину препараты на основе марихуаны и изучать это вещество.

Ратушный отметил, что в 2019 году и.о. министра Уляна Супрун пыталась провести частичную легализацию через Кабмин. Но это решение застопорил глава МВД Арсен Аваков. Тогда он объяснил свою позицию тем, что в вопросе легализации нужны "единственный конструктивный подход" и определение "красных линий".

Его заместитель Антон Геращенко утверждает, что МВД поддерживает идею легализации медицинского каннабиса. А именно – чтобы средства, изготовленные на основе ТГК, могли использоваться для лечения, уточнил чиновник. Но это должно быть в виде ампул или таблеток и применяться только в медицинских, а не в рекреационных целях.

"Инициатором использования тетрагидроканнабинола для лечения, на наш взгляд, должно быть Министерство здравоохранения. Именно Минздрав может определять, какие именно наркотические средства необходимы пациентам. Надо, чтобы Минздрав выявил желание довнести средства, и мы предоставим нашу позицию по этому вопросу. Для этого не нужно принимать специальный закон – достаточно внести изменения в постановления №770", – сказал РБК-Украина Антон Геращенко.

Подзаконные акты правительства решают вопрос легализации только частично. Кабмин вправе разрешить использование веществ каннабиса или даже готовых лекарств, но они все равно будут ввозиться из-за рубежа. Для запуска производства этих средств в Украине нужны изменения в закон. С одной стороны, это снимет полную зависимость от импорта. С другой – позволит снизить стоимость препаратов, так как в нее заложены и цена патента, и цена производства, и заработок посредников, говорит Ратушный.

"Вы же видите, какая высокая цена тех препаратов, которые вписаны в постановлении Кабмина. Если они будут производиться в Украине, они будут гораздо дешевле. Это также поможет экономически Украине, поскольку этот бизнес выгоден для каждой страны мира", – сказала изданию член парламентского комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина (фракция "Голос").

У депутатов также есть претензии к постановлению Кабмина. Только некоторые видят в этом происки не МВД, а Минздрава. Стефанишина называет решение правительства "замыливанием глаз", которое "не поможет большему количеству пациентов".

"Развитые государства идут тем путем, чтобы урегулировать использование медицинского каннабиса и его производство в стране на основе действующего вещества. Тогда можно потреблять, использовать, производить любой препарат на основе медицинского каннабиса", – возмущается депутат.

По ее словам, у пациента должна быть возможность выбора по цене, по качеству, по действию. Ведь разным больным нужны разные препараты. "Мое подозрение состоит в том, что это просто какая-то договоренность с производителями конкретно этих лекарств у министра здравоохранения, который вписал эти лекарства в постановление правительства. Это решение имеет признаки коррупции", – заявила Стефанишина.

Примерно такие же подозрения не под запись изданию озвучили и в "Слуге народа". Один из влиятельных членов монобольшинства усмотрел в этом постановлении попытку лоббизма и отвода глаз от важного вопроса. В Минздраве все эти обвинения категорически отрицают. Замминистра Игорь Иващенко говорит, что из всех разрешенных препаратов патентная защита действует только на "Набиксимолс".

"На "Набилон" патентной защиты нет, есть решение американского регулятора FDA, и в Канаде зарегистрирован ряд различных препаратов-аналогов. То есть в продаже точно есть четыре таких лекарственных средства, другие находятся в состоянии регистрации. Поэтому никакого фармлоббизма здесь нет, поскольку в целом разрешено не два и даже не три препарата. Если брать конкретные торговые наименования, то их будет примерно десяток", – объяснил чиновник.

По его словам, Минздрав уже обращался и будет обращаться впредь к производителям этих препаратов, чтобы они подавались на регистрацию в Украине. Большинство из них зарегистрированы в США, ЕС, Канаде и Великобритании. Поэтому для них в нашей стране предусмотрена упрощенная процедура регистрации, которая не займет много времени, говорит Иващенко.

При этом в парламенте не отказываются от планов принять отдельный закон о легализации. По словам Стефанишиной, выступившей автором одного из проектов, сейчас профильный комитет почти завершил работу над общим документом о легализации. Он выписан на базе четырех ранее внесенных законопроектов.

Документ будет регулировать использование лекарств на основе медицинского каннабиса, контроль за их применением и производство этих препаратов в Украине. Следить за оборотом и использованием средств из марихуаны должны будут и Минздрав, и МВД.

Когда этот проект попадет в зал – наверняка неизвестно. Как объяснил один из источников в монобольшинстве, Минздрав заверил депутатов, что решит вопрос легализации через постановление, а потому торопиться с законопроектом ненужно.

УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

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