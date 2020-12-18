Новые правила для "скорой": четыре категории спасения

Согласно ему вводятся новые правила вызова скорой: вызовы делятся на четыре категории в зависимости от состояния пациента. Цель этих изменений, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, - оптимизация работы экстренной помощи. «Это позволит снизить уровень смертности, ведь устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием. Норматив прибытия медицинских бригад в таком случае должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру», - заявил премьер. Что же изменится для пациентов и медиков «экстренки» - далее в материале.

Обращения будут критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные

Когда еще летом и Минздрава анонсировали эти изменения, то сообщалось, что по состоянию на 2020 год 67% машин скорой помощи не приезжают на вызовы вовремя. Поэтому в планах изменить это соотношение, чтобы со следующего года не менее 60% машин прибывали на место вовремя, в 2022-м - 75% и 85% в 2023-м.

Поэтому в зависимости от состояния пациента обращения делиться на четыре категории: критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные. Состояние пациента и обстоятельства событий вызова будет определять диспетчер оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи. И в зависимости от этого будет отличаться норматив по времени прибытия бригады скорой помощи. Правда, пока категоризация обращений описана довольно обще. Но о чем же речь?

Пациент в критическом состоянии. В таком случае норматив прибытия скорой составит 10 минут с момента обращения к диспетчеру. Речь идет о состояниях, которые непосредственно угрожают жизни - отсутствие дыхания, неэффективное дыхание, сильное кровотечение и состояния обусловлены влиянием внешних факторов (удар током, молнией и т.д.), интоксикацией и отравлением или острыми и хроническими заболеваниями. Учитывая обстоятельства, не зависящие от системы предоставления экстренной медицинской помощи, допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 25% случаев.

Пациент в экстренном состоянии. Максимальное ожидание «скорой» должно составлять не более 20 минут с допустимым превышением указанного норматива, но не более чем в 15% случаев. Экстренное состояние пациента - несущее угрозу жизни и здоровью и способное резко ухудшиться в случае несвоевременного оказания помощи.

Такие состояния сопровождаются нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома, расстройствами дыхания, другими экстренными признаками или могут быть обусловлены теми же факторами, что и в критических случаях.

Категория не экстренных. В таком случае диспетчер службы порекомендует обратиться к врачу, который оказывает первичную медицинскую помощь, с которым заключена декларация, или в ближайшее отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи. Речь идет о вызовах, когда состояние пациента не является неотложным, а отсрочка оказания медицинской помощи не приведет к ухудшению состояния здоровья. Такое обращение может быть передано в дежурный центр первичной медико-санитарной помощи. И если не будет такой возможности - диспетчер направит к пациенту бригаду скорой, которая не выполняет критические или экстренные вызовы.

Непрофильное обращение. Диспетчер порекомендует обратиться к врачу, который оказывает первичную медицинскую помощь, с которым заключена декларация. Речь идет о больных, состояние которых не является неотложным. При необходимости ответственным медицинским работником оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф должна быть дана дистанционная медицинская консультацию.

В 2013-м уже пытались такое сделать, но нормативных документов - тоже не было

О том, насколько принятые изменения смогут улучшить ситуацию Укринформ спросил практика - врача бригады экстренной медицинской помощи Вышгородской станции в Киевской области Владимира Гонтаря. Он считает, что разделение вызовов на категории - правильное решение, но напоминает, что подобное разделение уже действовало с 2013 года. Тогда был принят закон об экстренной медицинской помощи, где вызовы были разделены на экстренные и неэкстренные, но нормативные документы так и не были приняты.

«Сейчас эти изменения больше рассчитаны на диспетчеров. Но пока не будет четкого алгоритма действий для диспетчера, подкрепленного нормативными документами, - какие критерии оценки состояния, как ему действовать, какие вопросы задавать и будет ли он защищен, если не примет вызов - ничего не изменится», - отмечает Владимир Гонтарь.

Диспетчеры должны отдельно учиться, как это происходит в странах Европы. «Например, в Польше нужно отработать три полных года в составе бригады, чтобы работать диспетчером. А в Литве существует отдельная сертификация диспетчеров - без сдачи экзамена им не разрешается работать. А еще там разработан алгоритм действий диспетчера. То есть диспетчеры, задавая вопрос, вбивают ответ в систему «да» или «нет» и в результате получают правильную последовательность действий. У нас же такого алгоритма нет даже в письменном варианте. Как нет и протоколов для бригад экстренной медицинской помощи (последние утвержденные протоколы выдавались в 2014 году). В результате на местах все делают то, что считают нужным », - говорит врач.

Что делать с тем, кто неправильно информирует диспетчера?

Владимир Гонтарь отмечает еще одно важное условие для повышения эффективности скорой - материальной ответственности за необоснованный вызов бригады. «Пока не будет штрафов, изменение критериев не слишком повлияет на нашу работу. Если человек один раз позвонит с непрофильным обращением, и к нему скорая не приедет, то в следующий раз он скажет, что состояние критическое, и бригада быстро будет у нее. Мы это и сейчас видим: бригада может приехать на боль в животе, которая длится неделю, хотя диспетчеру озвучивалась только что появившаяся сильная боль в сердце. В некоторых больницах даже есть инструкция для пациентов: мол семейный врач сейчас на вызов не приходит, поэтому при необходимости говорите вот это диспетчеру скорой, и к вам точно приедут. А все потому, что люди привыкли вызывать скорую даже для того, чтобы их просто послушали. В результате мы делаем работу семейных врачей или даже родственников, которые вовремя не привезли лекарства. А в то время могли бы спасти человека от инфаркта», - объясняет Владимир Гонтарь. По его словам, сейчас по области врачи «экстренки» имеют 20-30% выездов, на которые можно было бы не выезжать, и это при том, что их уже отфильтровали диспетчеры. И где-то 1-2% выездов приходится на вызовы, где пациенты сознательно обманывают.

Можно еще раз обращаться к сознанию граждан и призывать думать о других, вызывая скорую, но получается, что без финансовой ответственности это вряд ли удастся. И сама Европа, на которую мы привыкли равняться, добилась ответственности только благодаря системе штрафов или оплаты услуг, не предусмотренных нормами, как бесплатные. Но могут быть и ошибки ... Короче: ситуация сложная и чем скорее мы сможем перейти к конкретике, к наработке собственного опыта - тем будет лучше.

Юлия Горбань, Киев

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