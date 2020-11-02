Если победит Джо Байден. Три сценария для Украины

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден хорошо знаком Украине, и это плюс. Но еще больший плюс то, что Украина хорошо знакома Джо Байдену. Именно он, будучи вице-президентом США при президенте Бараке Обаме, курировал "украинский вопрос".

Байден неоднократно бывал в нашей стране. Его интерес к Украине неподдельный, а понимание стратегического значения Украины для США – глубоко.

Какие сценарии возможны для Украины, если победу на выборах президента США одержит Джо Байден?

Называем три: оптимистический, реалистический, пессимистический.

Сценарий пессимистический. Будут неожиданности

Из-за возраста и проблем со здоровьем Байден "отходит от дел", делегируя решение вопросов членам команды. С ними Украине придется налаживать контакты с нуля.

Из-за повышения бюджетных расходов на социальные нужды мировые инвестиции смещаются в США, а не в развивающиеся экономики (то есть не в Украину).

Федеральная резервная система США осторожно повышает базовую ставку. Растет давление на гривню, курс доллара в Украине постепенно повышается.

Проигрыш выборов в Сенат приводит к очень медленному восстановлению экономики США. Мировую (и украинскую) экономику лихорадит.

Алексей Кущ, экономический эксперт: "Байден будет вынужден продолжить политику Трампа относительно дешевого доллара. Но она не будет столь агрессивной. Возможно, временами она будет сменятся на политику дорогого доллара".

Вашингтон негласно ставит Москве ультиматум: ситуация в Крыму и на Донбассе замораживается.

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива: "В обмен на замораживание ситуации на Донбассе США могут пообещать не так активно усиливать военный потенциал Украины. Возможно – внеблоковый статус Украины".

(Впрочем, этот вариант развития событий можно отнести и к оптимистичному сценарию. Все зависит от точки зрения.)

Сценарий реалистический. Байден спешит на помощь

Двухпартийный консенсус относительно Украины по-прежнему "рулит". Теперь он подкреплен искренней поддержкой нашей страны хозяина Белого дома.

Президент объявляет Украину приоритетом внешней политики США в регионе. Однако это не значит, что американцы за нас сделают реформы и отвоюют оккупированные территории.

Владимир Фесенко, политолог: "Скажу цинично: мы должны быть на поводке, должны быть под сильным влиянием. Но взамен они нам обещают понимание и поддержку".

Вашингтон усиливает поддержку Украины, в том числе военную. Наращиваются поставки летального вооружения, увеличиваются прямые западные инвестиции США и их союзников.

Реформы в Украине постепенно возвращаются под плотную "опеку" США. В фокусе – борьба с коррупцией. Вашингтон активно стимулирует Киев к реформам как через МВФ, так и прямой поддержкой.

Усиливается роль дипломатической миссии США в Украине и институтов, финансируемых или поддерживаемых США.

Вашингтон усиливает санкции против России, создается "союзный фронт" для противостояния Москве (а заодно и Пекину).

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива: "Байден и демократический Конгресс, очевидно, будут выстраивать международную коалицию по сдерживанию и изоляции России. России будет очень несладко".

США сближают позиции с Парижем и Берлином. Позиция Германии и Франции на переговорах с Россией в рамках "нормандского формата" становится более жесткой.

Сценарий оптимистический. Решение проблем

США резко наращивают поддержку Украины. Наша страна получает ПДЧ в НАТО.

Владимир Зеленский едет с официальным визитом в США. Президент Джо Байден наносит официальный визит в Украину. Это первый визит президента США за последние 12 лет.

Владимир Фесенко, политолог: "Это было бы очень хорошим жестом в нашу пользу. И такой шанс есть".

Санкции против России становятся более жесткими. Роль Москвы на нефтегазовом рынке Европы резко снижается.

Демократы находят стимулы для европейцев ослабить энергозависимость от России

При активном содействии США Украина выходит из минского и нормандского процессов. США становятся главным гарантом восстановления мира в Украине.

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива: "Возможно, Байден поможет Украине выйти из невыгодных для нас минских договоренностей".

Давление США на Россию заставляет Москву свернуть агрессию на Донбассе на приемлемых для Украины условиях. США присоединяются к международной платформе по Крыму и активно прорабатывают варианты разрешения крымского вопроса.

Как сообщалось, на выборах в Соединенных Штатах Америки 50 млн избирателей проголосовали досрочно. Более 35 млн человек проголосовали по почте, остальные пришли на участки. Больше всего американцев досрочно проголосовали в Техасе – почти 6,4 миллиона.

В лидерах значатся также Калифорния (5,8 миллиона) и Флорида (4,8 миллиона). Да и сам кандидат в президенты Джозеф Байден досрочно проголосовал в штате Делавэр на президентских выборах.

Виталий Рябошапка

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