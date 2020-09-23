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Закрытие Европы. Грозит ли украинцам потеря безвиза

23.09.2020 / 08:21
Закрытие Европы. Грозит ли украинцам потеря безвиза
В Евросоюзе прямо заговорили о возможной приостановке безвизового режима для украинцев. Причиной стали проблемы антикоррупционных органов. Подробнее – в материале.

Безусловно, из-за карантинных ограничений украинцы и сейчас не могут свободно путешествовать в Евросоюз, как было раньше. Но пандемия коронавируса рано или поздно закончится, и терять саму возможность беспроблемно ездить в ЕС, конечно, не хочется. Ведь именно безвиз за последние годы стал одним из наиболее ощутимых для миллионов граждан Украины бонусов от евроинтеграции.

Важный конкурс

Причиной обострения отношений между Киевом и Брюсселем стала ситуация вокруг украинских антикоррупционных органов, к становлению которых Евросоюз приложил много усилий. Первым сигналом было решение Конституционного суда, который в конце августа признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в 2015 году.

В результате Сытник, который пользуется поддержкой западных партнеров, де-факто и дальше остается на должности. Но вокруг НАБУ теперь возник правовой вакуум, и в ЕС призывают украинских депутатов заполнить его как можно скорее.

Но гораздо больше проблем может возникнуть у Украины из-за отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В августе предыдущий руководитель САП Назар Холодницкий написал заявление об отставке, его сменщика должна отобрать конкурсная комиссия из 11 человек.

Свою квоту из четырех членов комиссии еще в июне заполнил Совет прокуроров. У ЕС и США никаких претензий к выбранным кандидатурам не возникло.

Оставшихся семь членов комиссии должна была избрать Верховная рада, и это удалось сделать лишь с третьей попытки, 17 сентября. Причем "Слуга народа" дала лишь 172 голоса за предложенных кандидатов, остальные добавили ОПЗЖ, группы "Довира" и "За майбутнє", а также внефракционные депутаты.

С начала сентября западные партнеры и кредиторы Украины несколько раз публично высказывали обеспокоенность процессом отбора в конкурсную комиссию. По-дипломатичному аккуратные заявления тем не менее содержали вполне понятный посыл к украинской власти.

Так, послы стран "Большой семерки" подчеркнули, что отбор главы САП должен происходить на "прозрачных и политически нейтральных принципах". Посол ЕС в Украине Матти Маасикас связал безвизовый режим и макрофинансовую помощь Евросоюза с работой антикоррупционных органов. А уже после голосования в Раде Евросоюз и США прямо увязали дальнейшую поддержку Украины с прозрачностью работы конкурсной комиссии.

Но больше всего шума в украинских медиа наделало заявление депутата Европарламента от Германии, члена комитета по иностранным делам Виолы фон Крамон.

"Правительство Украины спешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности, для отбора главы САП. Так не пойдет. Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд. евро", – написала фон Крамон в своем Твиттере 17 сентября.

Евродепутат даже вступила в заочную перепалку с главой фракции СН Давидом Арахамией. "Я буду реагировать только на письма (относительно ситуации с САП и безвизом, – ред.). Письма нет ни от кого. Ни от депутата, ни от парламента", – заявил Арахамия, призвав "обращать внимание не на слухи, а на документы".

"Это именно то, о чем я сказала вчера, господин Арахамия. Прислушайтесь к этому месседжу от Евросоюза (относительно ситуации вокруг САП, – ред.), потому что последствия для вашей страны не будут хорошими", – отреагировала на это фон Крамон.

Украинская власть в последние дни настойчиво заверяет общество, что никакой угрозы безвизу нет. "Украина не получала от представителей Европейского союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур", – сказала первый замглавы МИД Эмине Джапарова.

В свою очередь, в Офисе президента еще раньше выступили с еще одним успокаивающим заявлением и призвали всех "воздержаться от чрезмерных эмоций" и не политизировать процесс отбора главы САП. Сам Владимир Зеленский намекнул, кто может стоять за спекуляциями вокруг возможной приостановки безвиза.

"Я знаю, кто распространяет эту информацию (о возможной потере безвиза, – ред.), мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает себя монархом Украины, хозяином Украины", – заявил Зеленский.

Предпоследнее предупреждение

Создание антикоррупционных структур, в первую очередь НАБУ и САП, было одной из главных структурных реформ, благодаря которым ЕС предоставил Украине безвиз. Потому такое внимание со стороны Брюсселя к их деятельности и независимости вполне объяснимо.

Во времена Петра Порошенко периодически предпринимались попытки атак на антикоррупционную инфраструктуру, что также неизменно вызывало резкую реакцию европейцев. Вплоть до того, что в кулуарах опять начинались разговоры о потере безвиза.

В итоге власть каждый раз отступала. Интерес к той же САП также понятен – ее глава занимает одну из ключевых позиций во всей антикоррупционной вертикали и фактически может заблокировать любое уголовное производство.

Незадолго до предоставления Украине безвизового режима в 2017 году Евросоюз уточнил порядок его приостановки. Так, помимо очевидных условий, вроде роста количества нелегальных мигрантов из "безвизовой" страны, в случае Украины поводом к потере такого статуса может быть и нарушение Киевом критериев, по которым он предоставлялся. Проще говоря, откат в чувствительных для ЕС реформах.

При этом Евросоюз прописал четкие процедуры. На протяжении первых семи лет после получения безвиза, то есть до 2024 года, соблюдение этих критериев будет ежегодно мониториться Еврокомиссией. В случае нарушений Брюссель может приостановить безвиз на 9 месяцев, для отдельных категорий граждан. А если нарушения не будут исправлены – то еще на 18 месяцев, но уже для всех украинцев.

"Не надо обращать внимание на сложность процесса приостановки безвиза. Если ЕС решит, что нужно двигаться в этом направлении, то это движение будет достаточно быстрым. В любом случае это будет политическое решение. И если оно будет принято, то и будет быстро реализовано на практике. Впрочем, надеюсь, что до этого не дойдет", – сказал РБК-Украина экс-глава МИД Павел Климкин, который непосредственно занимался вопросами предоставления безвиза несколько лет назад.

Как объяснил изданию Климкин, в Европе уверены, что антикоррупционная инфраструктура – это залог любых реформ и прогресса Украины в целом. Кроме того, есть и момент, связанный с безопасностью: на Западе считают, что если коррупция в Украине будет "обходить" антикоррупционные органы, то этим сможет воспользоваться и Россия. На данный момент угрозы безвизу Климкин не видит, но последние заявления еврочиновников он назвал "предпоследним предупреждением для Украины".

Представители монобольшинства в Раде также пока не видят предметных поводов для беспокойства. Как рассказал РБК-Украина глава комитета по международным делам, нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко, от Евросоюза стоило бы дождаться официальной и четкой юридической позиции по данному вопросу.

"Если, к примеру, кто-то из представителей ЕС недоволен действиями Украины, было бы правильно предоставить четкую официальную юридическую позицию, со ссылкой на нормы права, которые якобы нарушила Украина. Есть только непонятные намеки и заявления о том, что Украина якобы нарушает какие-то условия, но этого недостаточно", – сказал Мережко.

Главная претензия к избранным Верховной радой кандидатам в конкурсную комиссию по САП – отсутствие у них прописанного в законодательстве "значительного опыта в сфере противодействия и борьбы с коррупцией". Но Мережко не считает, что это как-то может спровоцировать процесс приостановки безвиза, а сама норма об "опыте" ему видится очень расплывчатой.

"Это вопрос внутреннего законодательства, суверенитета Украины и суверенитета ее парламента. Если бы это условие было в нормативно-правовых актах ЕС, тогда я бы понял этот аргумент", – уточнил он.

Замглавы комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко в разговоре с РБК-Украина напомнила, что к уже бывшему руководителю САП Назару Холодницкому у западных партнеров Украины также возникали вопросы за время его каденции. Потому, по ее словам, смена руководства антикоррупционной прокуратуры – в обоюдных интересах Украины и Евросоюза.

"Сейчас мы говорим про членов отборочной комиссии, но это не ключевой пункт общего алгоритма. На что надо обращать внимание – так это сама процедура отбора и те кандидаты, которые будут подаваться и дойдут до собеседования. Важно, чтобы на конкурс подалось много людей, чтобы не возникла ситуация "выбор без выбора", – сказала Янченко.

Таким образом, судя по всему, ничего действительно необратимого украинская власть пока не совершила. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько серьезно она оценивает опасность и возможный электоральный эффект от потери безвиза. И перевесят ли они желание укрепить контроль за антикоррупционной вертикалью.

МИЛАН ЛЕЛИЧ

Источник

Европа, безвиз
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