Ахметов перед выборами атакует Медведчука с помощью ручных националистов из «Нацкорпуса»

Приближение местных выборов не сулит олигарху Ринату Ахметову ничего хорошего на Востоке Украины. Регионы, традиционно поддерживающие политические проекты Ахметова, в этот раз отдадут голоса за партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь». А это значит, что «король Донбасса» по сути теряет свой трон. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, Ахметов пытается давить на Медведчука, натравливая на того ручных националистов. В понедельник «Нацкорпус» вдруг решил устроить перформансы перед каналами соратника Медведчука, нардепа Тараса Козака. Источники в окружении руководства «Нацкорпуса» утверждают, что «об этой акции Билецкого попросили «ахметовские»». Ранее националисты напали на автобус с представителями «Патриотов – За жизнь», угрожали Медведчуку убийством, атаковали офисы ОПЗЖ, в том числе совершили поджег.

«Оппоблок» Рината Ахметова скатился на политический маргинез, что вынуждает олигарха вкладываться в другие проекты. Одним из таких уже несколько лет является радикальная организация «Нацкорпус». Ультранационалистическая партия Андрея Билецкого давно «присела» на карман донецкого олигарха. В своей статье для «Зеркала недели» известный журналист Юрий Бутусов пишет, что Ахметов дает деньги Билецкому через охранную компанию: «Одним из важнейших источников финансирования «Нацкорпуса» является деятельность охранной компании, созданной ветеранами «Азова». Среди крупнейших клиентов — предприятия корпорации ДТЭК Рината Ахметова. Когда в коммерческих спорах речь доходит до выяснения отношений между различными охранными структурами, оснащение и организация ветеранов «Азова» устраняют у оппонентов желание продолжать конфликт».

Об этом также заявлял ветеран АТО Олег Ширяев, который прямо указал, что ««Нацкорпусу» черным налом платил Ахметов».

Сегодня источники в «Нацкорпусе» подтверждают, что получают деньги от разных олигархов, но наибольший подряд – у структур Рината Ахметова.

Перед выборами донецкий олигарх пытается использовать националистическую карту в борьбе с конкурентами, главным из которых является ОПЗЖ. Партия Медведчука уверенно лидирует на юге и востоке страны и после выборов станет главной движущей силой в большинстве местных советов. Медведчук еще больше нарастит политическое влияние и сможет более активно продвигать свою мирную повестку для Донбасса. Это беспокоит и Ахметова, и Порошенко, и Зеленского, которые сейчас синхронно работают против Медведчука и ОПЗЖ. В это вовлечена даже СБУ, которая пытается отобрать канал «112 Украина» у Козака. К слову, атака «Нацкорпуса» на телеканалы не случайна. С помощью таких шоу заинтересованные лица в окружении президента раскачивают тему, подготавливая почву для рейдерства этих СМИ.

Нет сомнений, что ближе к выборам акций радикалов станет больше. Главное, чтобы украинские власти вовремя поняли, что всему есть граница, перешагнув через которую ситуацию уже будет не спасти. Разгул радикалов – очень тревожный феномен. Никто не сможет предсказать, как поведут себя вооруженные банды, когда поймут, что смогут работать и без своих хозяев. Сейчас правоохранительная система потакает радикалам.