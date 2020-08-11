Дайте Верещук 100 дней: почему «слуга народа» не станет хозяйкой Киева

Верховная Рада назначила выборы в органы местного самоуправления на 25 октября 2020 года. Никогда прежде в истории независимой Украины местные выборы не ожидались с таким интересом, так как голосование в этот день примет форму выражения доверия партии власти. После своего триумфа на парламентских выборах 2019 года «Слуга народа» сталкивается с тем, что от результатов голосования в местные советы зависит политическое будущее Владимира Зеленского.

Отрицательная динамика рейтинга как президента Украины, так и политической силы, которая занимает ведущие позиции в социологических опросах единственно за счет его личной популярности, показывает, что на этот раз «Слуга народа» не станет абсолютным победителем выборов. Вопрос стоит так: кому проиграет партия власти, и с каким счетом. А также предстоит узнать, в каких городах и областях, год назад обеспечивших победу партии Зеленского с большим отрывом от остальных политсил, городские и областные советы вообще останутся без «слуг» и кого в таком случае можно будет называть хозяином положения.

К предстоящим выборам городского головы Киева парламентская фракция «Слуга народа» подготовила законопроект, позволяющий сохранить мину при плохой игре и выдать поражение на выборах за хитрый маневр, который в итоге должен привести к перехвату рычагов власти и перераспределению финансовых потоков в свою пользу. Согласно замыслу президентской партии, избранный жителями Киева городской глава лишается исполнительной власти, которая переходит к человеку, назначаемому указом президента. Но ни в коем случае не совмещает, как сейчас – выборную должность мэра Киева и пост председателя Киевской городской государственной администрации. КГГА, кстати, ждет переименование по такому случаю. Скорее всего, в какой-нибудь офис, как заведено у нас с недавних пор.

И выдвижение кандидата от «Слуги народа» стоит понимать как пробный шар, который президентская команда подставляет Виталию Кличко, чтобы он мог его легко положить в лузу. А уже после окончания партии выкручивать победителю выборов руки и навязывать проверенных людей в качестве заместителей. Так что ставшая классической фраза мэра Киева и по совместительству председателя КГГА «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабинете министров» получит новое прочтение.

Больше трех недель назад, 16 июля, парламентская фракция «Слуга народа» с участием президента Владимира Зеленского провела праймериз – предварительный отбор кандидата на пост мэра Киева. В число претендентов вошли пять народных депутатов: Ирина Верещук, Дмитрий Гурин, Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко. Окончательный выбор пал на Верещук, которая имеет в своем послужном списке работу на посту мэра города Рава-Русская (Львовская область) в 2010-2015 годах.

Через несколько дней после объявления результатов праймериз «Слуги народа» социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, данные которого были опубликованы 3 августа.

Неумолимые цифры показывают, что в столице продолжают набирать популярность «Европейская солидарность» (19,8%) и партия УДАР (17,1%). Занимающая второе место «Слуга народа» с результатом 19,3%, судя по динамике последних шести месяцев, ко дню голосования уступит свою позицию в рейтинге партии Виталия Кличко, которая только прибавляет.

Если бы в ближайшее время проходили выборы мэра Киева, то действующий градоначальник получил бы в свою поддержку 41,7% избирателей, готовых принять участие в выборах и определившихся, за кого из кандидатов голосовать.

11,6% респондентов, сообщает группа «Рейтинг», поддержали бы шоумена и члена партии «Голос» Сергея Притулу, за Ирину Верещук готовы голосовать 9,4% опрошенных киевлян.

О чем говорят данные соцопроса: Верещук придется бороться не с Кличко, а с Притулой, чтобы пройти во второй тур выборов. Но для этого одних ее стараний мало, нужно еще, чтобы коллеги по партии «Слуга народа» не давали лишнего повода для критики и осмеяния. Хотя новоявленная кандидатка своими высказываниями в телевизионном эфире и наружной рекламой, которая пестрит по всему Киеву, как нельзя лучше иллюстрирует олимпийский принцип – главное не победа, а участие.

Верно писал поэт Борис Пастернак: «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать».

Верещук настолько увлеклась процессом, от которого у нее закружилась голова, что поверила в свою исключительность. И не видит своих стартовых преимуществ, которые она теряет в глазах колеблющихся избирателей, а только приумножает число своих противников. Как-то раз в телевизионном эфире она странным образом просила не связывать ее имя с партией «Слугой народа». «Фракция – да, – утверждает Верещук. – Но не партия, я беспартийная».

То есть, если на ней остановил свой выбор Зеленский, это автоматически означает, что ее уже, считай, без конкурса выбрали избиратели, а партия, по спискам которой Верещук попала в парламент, здесь вообще ни при чем.

Самоуверенность Верещук, возомнившей себя самостоятельной боевой единицей, уже сыграла с ней плохую шутку. По велению партии, к которой она не имеет отношения, Верещук стала частой гостьей телеканалов, однако неумение народного депутата вести публичную полемику может сыграть не только против нее, но и против «Слуги народа в целом. Ей не удалось показать себя с наилучшей стороны в теледебатах ни с Алексеем Гончаренко, ни с Юрием Левченко, ни с Михаилом Добкиным. Постоянно перебивать собеседника, путаться в терминологии и перевирать общедоступные факты – с таким багажом Ирине Верещук самое время выходить на дебаты с таким большим мастером художественного слова, каким зарекомендовал себя Виталий Кличко. Тем более что она уже бросила ему перчатку.

Хотя вряд ли гипотетические дебаты Верещук vs. Кличко могут иметь характер спортивного поединка не на жизнь, а на смерть. Скорее, товарищеский матч. Ведь, существует вероятность, что им еще работать вместе. Во всяком случае, Офис президента рассматривает такой вариант, что Кличко как победитель выборов мэра получит место в президиуме Киевского городского совета, а функции исполнительной власти отойдут человеку Зеленского. Правда, кто сказал, что этим человек обязательно будет Верещук. Тем более, если она не пройдет во второй тур выборов. А раньше этого момента ей не что трудно будет вытащить Кличко на дебаты, а просто невозможно.

Если не брать в учет 16 июля, когда были объявлены результаты праймериз, и 25 октября, день голосования, то получается ровно 100 дней, которые предоставлены Ирине Верещук, чтобы добиться не столько популярности, сколько узнаваемости, которой хватит для того, чтобы пройти во второй тур выборов городского главы Киева.

29 июля в прямом эфире ведущий телеканала «Наш» «Максимум» в разговоре с Верещук напомнил, что незадолго до того как фракция «Слуга народа» определилась с кандидатом в мэры Киева, президент Владимир Зеленский рассматривал ее как оптимальную кандидатуру на выборах городского головы Львова. И она была готова, как верный солдат, согласиться с его предложением.

Такой универсализм народного депутата, имеющего опыт руководства города Рава-Русская с населением 8,5 тыс. человек, готовой стать во главе если не Львова, так Киева, становится одним из элементов первого этапа ее рекламной кампании.

Как тут не вспомнить слова Михеила Саакашвили, которые он сказал грузинской телекомпании «ТВ Пирвели»: «Я могу быть кандидатом в премьеры любой большой европейской страны. Можете изучить украинскую прессу и убедиться в этом».

5 августа «Слуга народа» начала кампанию по выборам в органы местного самоуправления по всей Украине, а параллельно с ней стала размещать по Киеву внешнюю рекламу кандидата в мэры столицы народного депутата Ирины Верещук.

«Так, Верещук зможе», «Мости втомилися. Верещук підбадьорить» и другие слоганы, которые выставляют кандидата от «Слуги народа» в невыгодном свете, можно наблюдать на улицах Киева.

«Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех», – это опять Пастернак. И снова бросается в глаза умысел, заложенный в программу технического кандидата от партии власти. Да, так оно и есть – Верещук технический кандидат. И главная цель для нее – не выиграть выборы, а красиво проиграть.

Справедливости ради следует сказать, что ее личных заслуг в этом нет – любой другой представитель «Слуги народа» на выборах мэра Киева обречен на проигрыш. Но для того, чтобы выйти во второй тур, как удалось это совершить Бориславу Березе в 2015 году, Верещук нужно выбрать хотя бы одну острую проблему городской жизни и предложить ее решение, а не идти на выборы с одним единственным обещанием – навести порядок.

Команда, которая работает с Верещук как кандидатом в мэры, не видит в ней – во всяком случае, не показывает – самостоятельного политика нового типа, который отличался бы от других, и бывших и нынешних. Она также имеет скелеты в шкафу, которые чем ближе день голосования, тем чаще будут вываливаться наружу на всеобщее обозрение. И все идет к тому, что избирательная кампания не вознесет Верещук на политический Олимп, а похоронит ее как политика.

4 августа одно онлайн-издание обнародовало фотографию, которая датируется 2018 годом. Фотограф запечатлел улыбающуюся Верещук в компании с бывшим министром кабинета Николая Азарова Николаем Злочевским, пригласившим ее на форум по энергетической безопасности, который он организовал в Монте-Карло. Как известно, Злочевский объявлен в розыск, а Верещук замалчивает свои связи с ним, а также контакты с лоббистской группой Blue Star, которая обслуживала скандально известную компанию Burisma. И никак не комментирует свое фото рядом с ним.

К счастью для Верещук, прошло незамеченным для широкой аудитории ее интервью сектантскому телеканалу АЛЛАТРА ТВ, который вещает через YouTube. Но это не значит, что конкуренты оставят его без внимания. В разговоре с журналисткой народный депутат много говорит о боге, рассуждает о религии, а также не однократно называет себя берегиней. По информации источников, этот образ должен стать ключевым в избирательной кампании Верещук. О том, что мифологический персонаж славянского язычества мало уместен в религиозном контексте, говорить излишне. Достаточно напомнить, что автор «Слова святого Григория, изобретено в толцех» упоминает берегинь в одной компании с упырями. А кто такие упыри – не просто вурдалаки, вампиры и кровососы, но и покойники, встающие по ночам из могилы, которые вредят людям и скоту, пьют их кровь, наносят ущерб хозяйству.

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