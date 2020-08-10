Окно возможностей: в Украине появился шанс стать лидером ИТ-индустрии Европы

Пока другие государства-соседи (например, Польша или страны Балтии) проводили реформы, наша страна ничем таким отличаться НЕ спешила. Теперь мы вынуждены говорить о 50-100-летнее отставание и о стране Европы по самой низкой экономической свободой. Очевидно, что стандартные рецепты, которые приносят 2-3% ежегодного роста экономики, для нас малоэффективны и неприемлемы. Необходимо ставить перед собой сверхзадачи, а значит внедрять в жизнь радикальные и неординарные реформы. То есть нужен экономический форсаж ...

Как показал опыт Маргарет Тэтчер в 1980-х годах, меры экстренного экономического форсажа могут сработать тогда, когда страна, к ним удается, уже имеет жизнеспособные экспортные отрасли и окружена странами, чья экономика растет и которые хотят покупать импортные товары и услуги, а также инвестировать в отрасли с низкой зарплатой. Часть рецепта уже готова - по линии стыковки с экономически более развитыми государствами - членами ЕС, а об уровне украинских зарплат и говорить нечего. Но вот с созданием жизнеспособных экспортных отраслей (кроме сырьевых) и привлечением инвестиций - прямо беда.

Одной из украинских надежд, бесспорно, остается IT-сектор. Он динамично развивается, - по Kearney Global Services Location Index-2019, страна занимает 20-е место в мире (+4 позиции за год). Не все знают, но Украина - крупнейший экспортер IT-услуг в Европе, а темп прироста продаж украинских IT-компаний превышает общемировой пять раз. На конец прошлого года на рынке работало около 4 тысяч компаний и 1,6 тысячи сервисных структур, количество IT-специалистов достигает 200 000, а доходы составили 5 млрд долларов в год.

Поэтому попытки отдельных чиновников в последнее время можно строже обложить IT-сектор, является одним из немногих драйверов экономического роста, иначе как вредительством или сдачей экономических интересов государства и угрозой национальной безопасности не назовешь. Кроме спорадической фискальной зуда, украинская экономическая власть откололи еще одну большую глупость, когда, имея особый десятилетний режим налогообложения сферы информационных технологий, который действовал с 1 января 2013, отменила его на втором году существования Законом №71-VIII от 28.12.2014 года. Но индустрия информационных технологий выжила и развивается, вопреки недружественной политике государства.

Тем временем другие страны, не теряя времени и возможностей, внедряли меры по активному налогового стимулирования IТ-сферы. Здесь и Bagmane Tech Park в Индии, и Парк высоких технологий в Беларуси, специальные налоговые режимы IP-box на Кипре и в Ирландии, полное освобождение доходов IT-специалистов от НДФЛ в Румынии, и особый режим налогообложения прибыли в Эстонии.

И последний пример. В конце июня руководство государства-агрессора объявило о готовности до конца текущего года внедрить для IT-компаний «низкие налоговые ставки в мире» - налог на прибыль в размере 3% и снижение страховых взносов, которые платит работодатель, с 14 до 7,6%. То есть, кроме непосредственно рыночной конкуренции, сфера информационных технологий стала ареной ожесточенной налоговой конкуренции за инвестиции и персонал на уровне государств . При этом Украина с ее 59,5% налоговой нагрузки на уровне компаний не под силу успешно конкурировать с другими юрисдикциями.

Однако, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. С начала года наблюдается некоторое усиление налоговой политики ряда государств - членов ЕС относительно сектора IT.

Власти Сербии ( «тест на независимость для предпринимателей»), Венгрии (сужение специального режима налогообложения - КАТА) и Румынии (отмена нулевой ставки НДФЛ для IT-специалистов) в рамках борьбы с «скрытой занятостью» объявили о планах усиления подходов в налогообложении IT- отрасли. Фактически, для Украины с начала текущего года открылось окно возможностей в части европейского лидерства в ИТ-индустрии, до привлечения специалистов из тех же Сербии, Румынии и Венгрии .

В таких благоприятных условиях Украина желательно, как минимум, окончательно отказаться от любых планов и намерений усилить налоговую нагрузку на отрасль, а как максимум - протянуть ей руку дружбы. Именно это пытаются сделать авторы законопроекту № 3933 от 23.07.2020 года, предлагая хотя бы вернуть отменен 2014 десятилетний стимулирующий налоговый режим в секторе информационных технологий. Он базируется на доказательстве общей налоговой нагрузки до уровня основных государств - конкурентов Украины, при наличии предохранителей от возможных злоупотреблений особенностями налогообложения и потерям бюджета.

Это позволит:

сделать серьезную заявку на достижение Украины в течение ближайших лет европейского и мирового лидерства в индустрии информационных технологий;

не только привлечь в штат IT-компаний специалистов из-за границы, но и, имея упрощенную систему налогообложения и отчетности, в свою очередь, дать возможность компаниям показывать реальные финансовые данные, наращивая кредитный потенциал, повышая свою инвестиционную привлекательность и, в результате, - конкурентоспособность по всему миру.

Отмечу особо, проект НЕ является угрозой или противником нынешних правил на рынке , включая плательщиками единого налога 3-й группы, как пытаются убедить общественность некоторые группы влияния . Проект 3933 представляет собой разумную конкурентную альтернативу действующей системе уплаты налогов на уровне компаний, а именно использовать в своей деятельности и в какой форме оформлять трудовые отношения - решать исключительно самому бизнесу.

Концентрация усилий государства на ИТ-направлении даст экономике Украины возможность преодолеть последствия мирового кризиса в течение максимум одного-двух лет, а не выползать из нее десятилетиями. Как писал Тибор Фишер: «Дело же не в том, что нам не выпадает шанс, а в том, что мы то и дело его теряем».

Вячеслав Черкашин, старший аналитик Института социально-экономической трансформации

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