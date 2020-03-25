Как спокойно работать дома: 5 советов на время карантина

Многим очень трудно дается переход на домашний режим и самоорганизация.

Мы привыкли к утренней суете, давке в метро, к кофе на бегу и беседам с коллегами. Из этого в том числе складывался наш рабочий день. И теперь, когда приходится трудиться из дома, наш мозг сбит с толку. Как же помочь ему быстрее включиться в процесс, чтобы мы выполняли свои обязанности вовремя?

Для многих из нас работа из дома — новый опыт. Кто-то радуется, а кто-то, наоборот, растерян. Ведь нужно перестраивать график, менять привычки. Чтобы максимально эффективно использовать время и быстро адаптироваться к новому формату работы, соблюдайте 5 простых правил и наслаждайтесь карантином.

1. СОБИРАЙТЕСЬ НА РАБОТУ

Нас радует возможность поспать подольше, спокойно позавтракать в постели, посидеть с компьютером в мягком удобном кресле. Не об этом ли мы мечтали, хватаясь за поручни в метро в час пик?

Но, к сожалению, наш мозг слишком любит ритуалы — они помогают ему быстрее ориентироваться в происходящем. За долгие годы работы в офисе он привык, что надо вставать, одеваться, умываться, ехать и только потом включаться в рабочий процесс. Перемены приводят его в замешательство.

Поэтому, сохраняя хотя бы часть утренних привычек, вы легче будете сосредотачиваться на задачах и концентрировать внимание. Иначе ваш мозг решит, что наступили выходные, и позволит себе расслабиться. Вы никуда не торопитесь, не спешите, не выходите из дома — значит, и не работаете.

2. СОЗДАЙТЕ ОФИС НА ДОМУ

Представьте себе стол в офисе. Эта картинка сразу настраивает на рабочий лад. А вот диван и телевизор ассоциируются с отдыхом. Когда вы трудитесь из дома, вам обязательно нужно выбрать место для «домашнего» офиса.

Важно, чтобы рабочее место было удобным. Лучше сидеть за столом на стуле, чем поставить ноутбук на колени и лечь на диван. Кровать и удобное кресло отлично подойдут для перерывов.

Организуйте рабочее пространство так, чтобы все было под рукой. Чтобы вам не приходилось каждые пять минут ходить на кухню или в соседнюю комнату. А то бывает, что выйдешь попить воды, а вернешься через час, потому что увидел по телевизору интересную передачу.

Убедитесь, что близкие понимают — когда вы в «домашнем офисе», вас нельзя отвлекать. Требуйте соблюдения этого правила. Если есть возможность, заприте дверь.

3. СОСТАВЬТЕ РАСПИСАНИЕ

Если вы определились с местом, распланируйте свой рабочий день. Тут возможны два варианта.

В первом случае вы работаете по обычному графику. Садитесь за компьютер в привычное время, идете обедать в обеденный перерыв, заканчиваете как обычно. Плюсы этого варианта в том, что у вас освободятся два часа, которые вы тратили на дорогу. Используйте их с удовольствием — гуляйте, бегайте, медитируйте, общайтесь с близкими. Старайтесь не садиться за работу раньше, чем обычно, и не засиживаться.

Если вы выбираете второй вариант, то вам сначала придется разделить свой день на отрезки. Их продолжительность составит примерно 40 минут — именно столько мы можем провести, не отвлекаясь от задачи. Для удобства можно даже поставить таймер. Между отрезками делайте перерывы на 10 минут.

Составьте план работы над конкретными задачами. «Обдумываю проект» — слишком общая формулировка. А вот «написать 5 вариантов решения проблемы с поставками» — уже лучше.

Каждый из вариантов организации рабочего процесса не идеален. Первый опасен тем, что можно начать откладывать работу, ведь день длинный и никто вас не контролирует. Второй может быть сложен тем, что сначала надо составить график и поставить таймер. А это нравится не всем. Выбирайте то, что вам больше подходит.

4. ОБЩАЙТЕСЬ С КОЛЛЕГАМИ

Работа из дома не должна превратиться в затворничество. Не стоит прекращать общение с коллегами, ведь все мы довольно много разговариваем с другими в офисе. Пусть вы не сможете попить вместе кофе, но ничто не мешает вам обсудить новости, поделиться мнениями, впечатлениями, попросить совета.

Если полностью изолировать себя, то через несколько дней с непривычки вы заскучаете, и это не пойдет на пользу работе. Назначьте ежедневное собрание в чате, инициируйте утреннюю летучку.

Поверьте, так вам будет гораздо легче не сбиться с намеченного курса, сохранить ощущение общего процесса и не забыть, что вы несете ответственность перед коллегами за свою часть работы.

5. ДЕЛАЙТЕ ПРИЯТНЫЕ ПЕРЕРЫВЫ

Не забывайте делать перерывы. Придумайте, как приятно и с пользой провести время, свободное от работы. И лучше не заходить в Instagram и не занимать себя поеданием вкусностей. Ведь это не принесет вам удовлетворения.

Для кого-то отличным отдыхом будет поиграть с котом, погулять с собакой, приготовить обед или помыть пол. А может, вам захочется послушать пластинку или отжаться десять раз.

Если вам можно гулять, пройдитесь по парку или сделайте кружок вокруг дома. А если нельзя, посидите на балконе или хотя бы откройте окна. Свежий воздух пойдет вам на пользу.

В работе из дома много плюсов и минусов. И максимально удобной и эффективной ее сделает самодисциплина. Четкое разделение рабочего времени и времени отдыха даст вам возможность сохранять продуктивность и радоваться перерывам.

Алиса Прохорова, клинический психолог

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