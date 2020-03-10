История о большом шантаже: как Бахматюк подставил Сытника и сделал из него коррупционера

Находящийся в розыске владелец крупнейших аграрных холдингов и двух обанкротившихся банков Олег Бахматюк назвал «местью Сытника» возобновление расследования дела VAB Банка. Как оказалось, еще при президенте Порошенко яичный король позволил себе шантажировать главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Разумеется, не самостоятельно: ему в этом помогали родственники, кумовья, люди с судимостью и даже глава СБУ. Как пишет СпецКорр, именно с подачи Бахматюка Сытник и попал в список коррупционеров.

Истоки будущего скандала стоит искать в составе НАБУ. Согласно закону, директора назначает президент по представлению конкурсной комиссии. Во второй тур отбора прошли четыре человека, и 16 апреля 2015 года Порошенко назначил Артема Сытника директором Бюро. Уже 7 августа 2015 первые трое работников Управления специальных операций принесли присягу лиц начальствующего состава перед Сытником.

На сайте НАБУ отмечается, что к присяге были приведены Олег Клокочет и Виталий Ивченко, которые были выбраны по результатам конкурса, а заместителем директора НАБУ стал Анатолий Новак. Причем без конкурса.

Да, тот самый Новак, который работал в СБУ, а перед назначением в НАБУ проходил службу в АТО. Тот самый Новак, который является кумом хозяина на тот момент уже обанкротившегося VAB банка Олега Бахматюка. Новак, который сливал информацию о ходе расследования в отношении лиц, причастных к выделению и хищению 1,2 миллиарда гривен.

Экономический эксперт, активист Марк Дозволин допускает, что выдвижение Новака на должность главы НАБУ не состоялось из-за Европейского бюро по борьбе с мошенничеством.

«Как вы помните, в комиссию по отбору директора НАБУ входили по три человека от президента, Кабмина и Рады. От парламента в эту комиссию попал итальянец Джованни Кесслер. Это очень известный борец с коррупцией и организованной преступностью в странах Центральной и Восточной Европы. В то время он занимал должность директора Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. Допускаю, что именно эта личность была сдерживающим фактором для олигархов и чиновников, желавших «протиснуть» директором НАБУ своего человека. По большому счету это мог сделать только президент Украины», - пояснил активист.

Дозволин напомнил, что буквально с первых дней работы НАБУ стало попадать в разного рода кадровые скандалы.

«Все хотели контролировать НАБУ – и президент и правительство и депутаты и бизнесмены, причем бизнесмены и чиновники даже не самые крупные. У нас страна такая, что без взятки нельзя начать работать: ну нельзя открыть бизнес, завезти товар, получить землю в аренду и тому подобное без предварительной финансовой благодарности. Поэтому новая организация представляла реальную угрозу. Мне помнится, что тогда даже сплетни ходили, что бизнес и чиновники готовы были скинуться на содержание НАБУ в обмен на неприкосновенность или хотя бы на слив информации о проверках», - рассказал эксперт.

Напомним, один из сотрудников НАБУ рассказал, что большинство коллег «оказались бывшими прокурорскими, особенно начальство. И пришли не по конкурсу, а по протекции больших чинов. Таких «блатных» в НАБУ очень много - эти ребята пришли по звонку».

Несмотря на это, Сытник лично контролировал все дела, даже те, которым не давали ход. В результате многие бизнесмены и чиновники попали на крючок, как, впрочем, и сам глава НАБУ.

СпецКорр уже писал, что Бахматюк в прямом смысле отжал банк у Сергея Максимова, не без помощи своей сестры Натальи Романовны Василюк, которая на то время была главой наблюдательного совета VAB Банка. В ноябре 2019 года Василюк оказалась в розыске. По странному стечению обстоятельств, ей инкриминируют те же статьи, что и Максимову – присвоение и растрата имущества, злоупотребление служебным положением и отмывание доходов.

Так вот именно Наталья Романовна финансировала отдых главы НАБУ в Ровенской области, за который потом судили Сытника, и в этом ей помогал один интересный человек.

Житель города Ровно Николай Надейко в 2005 году получил девять лет за убийство гражданина Великобритании. Однако в 2010 году суд изменил меру пресечения на исправительные работы по месту проживания. И вот этот человек становится заместителем директора по вопросам безопасности на одном из предприятий Бахматюка. А спустя семь лет, в 2017 году, со все еще непогашенной судимостью, Надейко становится советником Натальи Василюк, главы наблюдательного совета агрохолдинга «Авангард».

Не обошлась эта история без главы СБУ. Нет, никто и никого не разоблачил и не посадил.

Заместитель главы НАБУ Анатолий Новак с подачи своего кума Олега Бахматюка занялся закрытием недавно заведенного дела по VAB Банку. Но Сытник, который лично контролировал все дела, отказал Новаку. И тогда компании Новак-Бахматюк пришлось обратиться за помощью к главе СБУ Василию Грицаку, который, к слову, и рекомендовал Новака в замы к Сытнику.

И это помогло. Сытник передает дело руководителю Главного подразделения детективов НАБУ Андрею Калужинскому. Который удачно «хоронит» дело VAB Банка.

В лесах Ровенской области располагается охотничье хозяйство «Полесье-Сарны». Именно здесь в период с 2017 по 2019 годы не менее пяти раз отдыхал Сытник в компании с Новаком и Калужинским. Каждый раз отдых антикоррупционеров обходился в сумму около 100 тысяч гривен, оплачивала которые Наталья Василюк. Так сказать – благодарность за остановку расследования. Деньги передавал Николай Надейко. Разумеется, Сытнику стоило быть осторожнее, но «подстава» от Бахматюка вышла прекрасная. Сперва заплатить за него в ресторане, а потом раскрутить из этой истории коррупционный скандал.

Однако «отпуск на халяву» стимулирует совершение «неожиданных» поступков, а выпитый элитный алкоголь развязывает язык сильнее, чем пытки. И отдых в благодарность превратился в сбор информации.

«Одно дело, когда зам Сытника сливает информацию, и совсем другое – когда сам Сытник. Новак, конечно же, друг Бахматюка, но он не все вопросы мог решить. А каждый раз привлекать кого-то из других служб становилось все опаснее и дороже. Вот и пришлось прибегать к шантажу, при этом, что требовал Бахматюк взамен на молчание - можно только догадываться», - пояснил Дозволин.

Активист напомнил о скандальной записи, сделанной на новый 2019 год в «Полесье-Сарны», которую обнародовал народный депутат Борислав Розенблат. На записи якобы Сытник рассказывает Николаю (Надейко) о вмешательстве в выборы в США.

«Что-то пошло не так и Бахматюк слил информацию вместе с записью разговора. Да и в целом, если присмотреться, то разного рода сливы в СМИ о «делишках» Сытника стали происходить после того, как глава НАБУ почувствовал свою «свободу и независимость». Он перестал выполнять указания со стороны – в общем, услуга «ты не работаешь, а мы молчим» перестала работать», - рассказал эксперт и добавил, что Бахматюк получал информацию о Сытнике и сливал ее в СМИ.

Заявление Розенблата и запись разговора:

Все поменялось с приходом Зеленского, который от Сытника стал требовать посадок. И тут глава НАБУ «вспомнил» о деле VAB Банка. Бахматюка (владельца 100% акций банка), Василюк (глава набсовета банка) и Мальцева (глава правления банка) объявили в розыск.

Бахматюк назвал это личной местью Сытника. По мнению Дозволина, бизнесмен оказался прав – это месть.

«Конечно Сытник ему мстит. Мстит за то, что попался на крючок. В этой истории есть еще много темных пятен. Например, занимая такой высокий пост Сытник не мог не знать за чей счет отдыхает. Он должен был знать, кто сливает информацию в СМИ. Он должен был знать, что его зам является кумом Бахматюка. И он это знал. Это же насколько крепко Бахматюк ухватил Сытника за причинное место? Думаю, что эта информация еще ожидает своего выхода – если компетентные органы таки доведут дело Бахматюка и компании до логического завершения, то в СМИ появится очень много компромата и не только на главу НАБУ», - резюмировал Дозволин.

Одним словом, битва между Бахматюком и Сытником продолжается. На стороне главы НАБУ стоит Запад, протестующий против отставки антикоррупционера. На стороне олигарха стоят деньги, высосанные им из бюджета. Он привык прикрываться работниками своих фабрик, насильно выгоняя их на митинги, и поддерживать акции протеста финансами без счета. Кто победит? Запасаемся попкорном и ждем развязки.