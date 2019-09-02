Барсучий жир: пригодится ли новой власти продажный юрист Барсук?

Власть в Украине сменилась радикально – и многие из прилипал, отлично себя чувствовавших при акулах и китах времен Петра Порошенка, вынуждены сейчас искать, к кому бы новенькому присосаться. К примеру, Виктор Барсук, широко известный в узких кругах юрист, отличающийся поразительной беспринципностью и любовью к деньгам. Близкие к новоиспеченным власть имущим источники говорят, что юрист активно пробивается поближе к кормушке через давнего друга Андрея Довбенко, который в свою очередь является близким товарищем Андрея Богдана. А тот уже может входить без стука к Владимиру Зеленскому. Но давайте обо всем по порядку.

Круговая порука

Итак, чем же прославился наш сегодняшний герой? Подвигов в своей жизни он совершил немало – и все они приносили ему пусть и сомнительную славу, но зато золотую монету. Особенно активно зарабатывать капиталы Барсук стал уже при Петре Порошенко, когда стал работать в качестве «черного юриста» на небезызвестного Александра Грановского, «смотрящего» от Петра Порошенко за всей юридической сферой и связного по судам. Гражданин Грановский, который формально является нардепом, в Раде всю каденцию появлялся изредка и разве что в столовой. Многочисленные тайные встречи, на которых решались вопросы государственной важности, он проводил преимущественно в дорогих киевских ресторанах, ввиду чего за пять депутатских лет существенно прибавил в весе. Не так политически, как физически, но что поделать, такая работа. После того, как Грановский решал вопросы базово, техническую часть дела он передавал Барсуку – а тот уже занимался практической частью дела. С помощью владельцев адвокатского объединения «EQUITY» (ранее «FCLEX») Виктора Барсука и Олега Малиневского Грановский ввязался в многочисленные юридические войны и большую часть из них выиграл. Дело тут, конечно, скорее не в высокой компетентности юристов, а в том, что у Порошенко с Грановским были ручные судьи, однако факт остается фактом – именно Барсук с товарищем готовили все документы для грязных делишек предыдущей власти.

Так, компания «EQUITY» три года назад защищала интересы ООО «Трейд Коммодити» в Высшем хозяйственном суде Украины. Помните прогремевший на всю Украину спор по тендерам на поставку горючки для «Укрзализныци» на сумму около 162 млн. грн? Деньги по сути были украдены у государства, но Барсук добился в суде разблокирования закупок в пользу «ТК». А уже в 2017 году Национальное антикоррупционное бюро задержало замминистра обороны Игоря Павловского за растрату полутора сотен миллионов на закупках топлива – как раз в сотрудничестве с «ТК».

На пресс-конференции после ареста Павловского «Трейд Коммодити» пыталось отмыться от скандала устами Андрея Адамовского и Владимира Трофименко. Первый является бизнес-партнером Грановского, с которым они вместе отжимали в 2014 году ТРЦ Sky Mall. Юридическую поддержку им обеспечивали как раз Барсук и Довбенко (мы писали об этом расширенный материал прежде).

Благодаря избирательному правосудию НАБУ и его лояльности к людям Порошенко, козлом отпущения сделали Павловского – а от связанного с Грановским «ТК» отвязались быстро. Любопытно, что Трофименко основал строительную компанию «Нест», деятельность которой тоже ведет угадайте какая адвокатская группа? Правильно - «EQUITY».

Барсук и его товарищ Малиневский используют рейдерские схемы ведения дел: по принципу «карусели» забрасывают один и тот же суд рядом одинаковых исков, чтобы в конечном итоге истец смог выбрать заранее подкупленного судью, который и выносит правильное решение.

По подобной схеме они украли у эстонского инвестора SkyMall, а позднее. столичный бизнес-центр «Горизонт-Парк» - у большого украинского банка с итальянским капиталом. Поддельные решения суда «черные юристы» использовали, чтобы признать недействительным договор купли-продажи бизнес-центра и получить его в свои руки абсолютно даром. Банк дважды отбивал атаки рейдеров, которые, используя частного нотариуса и поддельные решения судов, два раза перерегистрировали спорное имущество.

Но одним из самых скандальных дел, которые вел Барсук, было представление интересов Романа Насирова, обвиняемого в краже у государства более двух миллиардов гривен. Он лично сопровождал носилки с обморочным Насировым в Феофании, а потом бился за него в Соломенском суде. Народный депутат Сергей Лещенко публично обвинил Грановского в том, что высшее руководство государства руками Грановского выводит из-под удара Насирова. «По моей информации, к схеме имеет отношение Александр Грановский. Он является автором этого сценария, а центр его управления находится в Администрации Президента», - заявил Лещенко. СМИ писали о том, что юристы готовили правовой блицкриг в лучших традициях юридического рейдерства. Продумано было абсолютно все, вплоть до цвета одеяла, в которое заматывали немощного Насирова. Поговаривают, одеяло в коричневую клетку показалось адвокатам недостаточно фотогеничным для телевизионной картинки. Поэтому на второй день суда Насирова заматывали уже в традиционное для больницы одеяло – в зеленую клетку. Его лично привезла из Житомирской городской больницы №1 жена Барсука Лабунская.

Поговаривают, кстати, что юристы Грановского делали двойное и даже тройное гражданство не только Насирову.

Деньги для Виктора Барсука не пахнут. Потому он защищал в суде и отличившуюся в ряде громких дел птицефабрику «Гавриловские курчата». Напомним, ГПУ провела множество обысков и задержала владельцев агрохолдинга Марину и Евгеничя Сигалов по обвинению в обустройстве огромного птичьего могильника в Киевской области. Об экологической катастрофе жители самой Гавриловки и окрестных сел буквально кричали, но это долго было никому неинтересно. Птицефабрику обвинили в причинении убытков на сумму более двухсот миллионов, было открыто и уголовное дело. Но в конечном итоге «EQUITY» добилась того, чтобы Сигалов выпустили под залог.

Кроме того, Барсу защищал скандального мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в краже почти сотни миллионов гривен на схеме покупки завода «Краян».

Также юристы компании Барсука защищали близкого товарища Грановского Сергея Березенко, который в 2015 году был кандидатом в народные депутаты от БПП на 205 округе в Чернигове.

Более того, ценность Грановского для Барсука столь высока, что ради него юрист готов даже «кинуть» своих действующих клиентов. Самых известных случаев два. Первый связан с владельцем группы «АИС» Дмитрием Святашем.

При этом Грановский и Барсук могут и «кинуть» клиента. Как в случае с народным депутатом от группы «Возрождение» Дмитрием Святашем, владельцем группы компаний «Автоинвестстрой». В 2018 году Барсук представлял интересы «АИС» и по излюбленной схеме подал в подконтрольный Грановскому суд сразу ворох исков. А дальше все просто – Грановский решил отжать успешный бизнес и дал команду, чтобы «АИС» суд проиграла. Барсук потерял клиента, но зато изрядно набил карманы. По такому же принципу проиграло сразу ряд судов ПАО «Автокраз», вошедшая в орбиту интересов Грановского.

Круговорот «мерседесов» в природе

Сам смотрящий» Порошенко, впрочем, не единожды пытался откреститься и от Малиневского, и от Барсука. Вот только журналисты программы «Схемы» отсняли его встречу с «черными юристами» в одном из столичных ресторанов.

Еще одно журналистское расследование выявило, что Грановский через Барсука и его людей прячет от декларирования десяток элитных авто. Так, единственная зарегистрированная на самого Грановскому машина - «Тойота Ленд Крузер-200» - прежде принадлежала гражданке Вите Афониной, жене Вячеслава Афонина, который работал в одной из фирм Барсука. На него также записан «Мерседес Вито» - авто сопровождения Грановского. Сам Афонин, кстати, беден как церковная мышь.

«Ауди А8», на которой частенько ездит Грановский, записана на Елену Барсук, которая тоже работала в компании нашего героя. Еще одна «Ауди» формально принадлежит Виктору Потиенко, о котором есть упоминание в декларации жены Виктора Барсука Анжелики Лабунской. Он заплатил Барсукам миллион гривен за отчуждение движимого имущества – того самого автомобиля «Ауди», купленного у юриста. Правда, заработал он за пять лет несчастные 20 тыс грн, поэтому непонятно, откуда деньги.

Таким же образом раскиданы по друзьям и коллегам Барсука еще несколько авто Грановского – «Тойота Ленд Крузер-200», «Мерседес» S600 и так далее.

Журналисты «Схем» засняли все эти авто выезжающими с утра из ворот его особняка. Все это говорит о том, что Грановский бесконечно доверяет своему юристу, раз зарегистрировал на него дорогущие авто. А также еще раз доказывает абсолютную беспринципность юриста, помогающего за деньги уйти от налогов своему патрону. О том, как Грановский повлиял на Барсука, публично заявила и не выдержавшая этого партнерства его супруга Анжелика Лабунская. В своем фейсбуке она написала:

«Сейчас нахожусь в процессе развода, Виктор Барсук хочет лишить меня наших несовершеннолетних детей и за все, что может случится со мной, родными и близкими отвечает мой бывший муж Виктор Барсук и Александр Грановский. Фактически мы не проживаем совместно с 2017 года, находились в процессе переоформления совместно нажитого имущества и корпоративных прав. Сейчас я потребовала официального развода».

Она также уточнила, что находится «в здравии, не употребляет наркотики и спиртное, не думает о суицидах, не гоняет на красный и не заплывает за буйки».

«Соблюдаю правила безопасности и все электроприборы дома и в офисе в порядке, автомобиль новый и технически исправен. Водитель профессионал с многолетним стажем, который до странной аварии, произошедшей 24 декабря 2018 года не имел ни одного штрафа», - также подчеркнула юрист.

В конечном итоге Барсуку удалось каким-то образом замять публичный скандал и развод, очевидно, прошел довольно тихо. Такой же тихой сапой «черный юрист» с большой долей вероятности попытается пробраться поближе к новой власти. Скорее всего, постарается использовать для этого старого приятеля Андрея Довбенко, еще одного сообщника Грановского с испорченной репутацией и большими амбициями. Он пытается через Андрея Богдана продвинуть в правовую реформу свою супругу. Возможно, та же судьба ждет и Барсука. Вот только новой власти стоит внимательно подумать, стоит ли связываться с пособниками Порошенко и его цепного пса Грановского или же поберечь теперь уже свою репутацию, раз уж в их реноме спасать больше нечего?

Кондрат Булавка, СпецКорр