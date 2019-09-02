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Чего ждать украинцам в сентябре: появление туалетов в метро и закрытие аэропорта "Киев"

02.09.2019 / 09:27
Чего ждать украинцам в сентябре: появление туалетов в метро и закрытие аэропорта "Киев"
Лето закончилось, пришла осень, а с ней множество изменений. Стартует новый политсезон, появляются новые инициативы и законопроекты, меняются школьные программы и реконструируются дороги и аэропорты.

Эксперты  рассказали о том, чего ожидать украинцам в сентябре.

Новая школа: без формы и досок почета

С 1 сентября в Украине начинается учебный год, а значит, продолжается образовательная реформа. В первую очередь напомним, что с этого учебного года школьная форма станет не обязательной, указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский еще в середине лета.

Также продолжится реформирование среднего образования, речь идет о новой украинской школе, которую впервые внедрили в прошлом году. В рамках этой реформы с 1 сентября в Украине:

-учитель не имеет права объявлять оценки на весь класс, он может лишь описательно оценить усилия школьника; -оценки будут выставляться в дневники или объявляться в индивидуальном порядке;
-для детей, которые вынуждены пропускать много занятий из-за болезней или других уважительных причин, учителя должны будут составить специальный учебный план;
-в школах исчезнут доски почета с отличниками.

Помимо этого, в силу вступает новое правило: ученики 1-4-х классов обязаны носить светоотражающие жилеты в темное время суток по дороге в школу и домой.

Без прививок в школы и садики не пустят

В Украине действует запрет на посещение учебных заведений детьми без прививок. В Минздраве считают, что нельзя противопоставлять индивидуальное право отказаться от прививки и безопасность других детей.

Решение о том, пускать невакцинированного ребенка в сад или нет, не принимают непосредственно сами садики, т.к. запрет установлен на законодательном уровне, а администрации образовательных учреждений просто исполняют норму закона. Также закон распространяется и на другие детские учреждение, например школы.

Напомним, что, согласно календарю профилактических прививок, в Украине ребенок получает защиту от 10 инфекций: гепатита В, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, паротита (свинки).

В то же время в Киеве в учебном году 2019/20 не будет запрета на посещение школ для невакцинированных детей. Однако при низком уровне вакцинации и ухудшении статистики заболеваемости власти ограничат посещение школ для невакцинированных детей, переведя их на дистанционное обучение.

Начнет работать антикоррупционный суд

Запуск Высшего антикоррупционного суда в Украине постоянно откладывался, но уже с 5 сентября инстанция должна заработать. Такое решение приняли 7 мая на собрании судей Высшего антикоррупционного суда.

В начале июля Высший антикоррупционный суд Украины и Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву подписали договор, на основании которого суд будет обеспечен помещением по адресу проспект Победы, 41 в Киеве (между станциями метро "Политехнический институт" и "Шулявская", где ранее располагался главный офис недавно ликвидированного Брокбизнесбанка. – Ред.).

Новые строительные нормы: с туалетами в метро и узкими дорогами

1 сентября в силу вступят новые изменения в Государственные строительные нормы (ГСН). Часть изменений коснется украинских дорог общего пользования. Все это будет распространяться на строительство новых, реконструкцию и капремонт существующих дорог вне населенных пунктов.

Согласно изменениям, сужается ширина левых полос движения на дорогах І категории – с тремя и более полосами движения в одном направлении. Теперь она будет составлять 3,5 м вместо 3,75 м. А новая ширина остановочной полосы составит 3 м вместо 2,5 м.

Помимо этого, в метрополитенах должны появиться автоматические системы раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций, которые нужно будет устанавливать при строительстве новых станций или же при реконструкции старых. Специальные датчики контроля деформации строительных конструкций позволят автоматически выявлять угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций – трещины в стене или риск возгорания, после чего оперативно оповещают об этом диспетчерский пункт.

Также с 1 сентября при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров. Их нужно будет размещать на входе или выходе из станций.

Аэропорт "Киев" временно закроется

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского прекратит прием/отправку рейсов с 2 по 12 сентября из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

Все рейсы из "Киева" будут перенесены в аэропорт "Борисполь", поэтому внимательно изучайте место отправления и прибытия, если собираетесь путешествовать в это время.

Погода будет теплой и дождливой

Начало сентября обещает быть теплым по всей Украине. Первая половина месяца порадует высокой температурой и отсутствием дождей. Столбики термометров днем будут держаться около +26–28 градусов. Уже во второй половине месяца ожидается похолодание, максимальная температура опустится до +15-19 градусов, и в страну нагрянут дожди.

Анастасия Ищенко

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Украина, метро, школа, дороги, сентябрь
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